TOP 14. Racisme : Demba Bamba soutenu par Pierre Mignoni

Visé par des propos racistes sur les réseaux sociaux, Demba Bamba a été défendu par l'entraîneur du LOU Rugby.

Ce sont des moments qu’on espère ne jamais vivre et des paroles que l’on n’aimerait ni lire, ni entendre. Ce samedi 18 septembre, à l'issue de la large victoire de Lyon face à Perpignan pour la troisième journée de Top 14, Pierre Mignoni a pris la parole sur un sujet inattendu. En effet, l'entraîneur du LOU Rugby a évoqué des messages irrespectueux. Certains seraient à caractère raciste, notamment à l’encontre du pilier droit international français, Demba Bamba. Sur les réseaux, les messages auraient pris la forme de déclarations publiques, mais aussi de messages privés à l’encontre du joueur. Le coach rhodanien a affirmé son soutien au joueur dans des propos relayés par Rugbyrama : “On tombe dans un monde d’imbéciles qui se permettent de critiquer et d’insulter, avec des propos très mal placés. Le club a répondu à cette personne. On ne touche pas aux joueurs. On ne touche pas à la couleur de peau. C’était un scandale. Demba a été touché et il a répondu de la plus belle des manières.” VIDEO. BIP BIP ! Bamba écrase la défense catalane pour un essai 100% puissance !

Auteur d’un gros match, le champion du monde U20 a répondu avec classe sur le pré. Il inscrit un magnifique essai dans les toutes premières minutes. Il s’est, lui aussi, exprimé au sujet des messages à son encontre : “Il y a plein de réactions sur les réseaux. Cela fait partie de notre métier. Il faut savoir les prendre. Des fois, il y a de bonnes choses, des fois, il y a de mauvaises choses. On a le droit de se tromper. Il faut vite basculer, mais il ne faut pas se tromper deux fois. [...] C’était anonyme, cela peut être n’importe qui et cela ne m’a pas touché plus que ça. J’avais juste envie de montrer un meilleur visage.”

Racisme dans le sport : quelles sanctions dans les autres disciplines ?

Il y a environ un an, l’international ivoirien et ancien joueur de Carcassone, Bakary Meité, s’était exprimé auprès d’Actu Rugby sur des actes racistes qu’il avait lui-même vécu de la part d’un supporter. Il dressait l’analyse de ce qui est malheureusement considéré parfois comme du “folklore de supporter fait pour déstabiliser le joueur”. Encore aujourd’hui, ses mots résonnent : “Cela se manifeste sur plusieurs formes. Vous avez le racisme de complaisance qui ne dérange pas en façade. On te ramène toujours à ta condition, sous forme de blagues. Puis le racisme hostile, le vrai qui dérange tout le monde en fait. Ensuite celui qui découle de l’histoire, celui de la colonisation, de l’immigration. Enfin le racisme systémique, en évoquant la représentation qui ne reflète pas la réalité.”