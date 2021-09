VIDEO. BIP BIP ! Bamba écrase la défense catalane pour un essai 100% puissance !

Ce samedi 18 septembre, le pilier droit a fait souffrir l’Usap à l’occasion d’une course dévastatrice.

Il n’a que 23 ans, mais ce n’est pas la première fois que Demba Bamba fait étalage de sa puissance sur un terrain de rugby. Que ça soit en mêlée ou dans le jeu, le champion du monde U20 fait régulièrement parler la poudre. Sa dernière victime ? La défense de l’USA Perpignan. Les catalans n’ont pas su contenir l’international français en début de match lors de leur lourde défaite 47-3 au Stade Gerland. XV de France : Demba Bamba explose et traverse la mêlée du Pays de Galles

En tout début de match, le pilier droit est servi en sortie de ruck par son demi de mêlée, Baptiste Couilloud. Avec une grande poésie, Demba Bamba charge le rideau catalan qu’il transperce sans grande difficulté. S’ensuit alors une très belle course de 30 mètres où il écrase les derniers défenseurs catalans avant d’aller à dame. Au total, trois plaquages cassés pour un magnifique essai. Dans des propos rapportés par Le Progrès, le joueur s’exprime sur cette action : “J’avais une grosse envie en début de match. J’ai su saisir une opportunité. J’ai eu un peu de chance, mais je suis content d’avoir marqué”. Du côté catalan, l'entraîneur de l’USAP, Patrick Arlettaz, pointe du doigt le manque de réalisme de son équipe selon L'Équipe : “Jusqu'à la 60e, on a autant d'occasions qu'eux, mais ils sont plus réalistes et nous, on n'a pas réussi à passer la ligne. On n'a pas réussi à les faire douter. C'était plutôt cohérent, il y avait de l'envie mais il y a ce manque de réalisme. Et ces dix dernières minutes qui élèvent le score. J'aurais préféré que le match s'arrête quinze minutes plus tôt.”