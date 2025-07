Top 14. Après Carter, Sexton, Russell, les ouvreurs internationaux ne veulent plus venir au Racing 92

Après un nouveau refus d'un ouvreur international, le Racing 92 se cherche toujours un remplaçant à Owen Farrell, retourné en Angleterre.

C'est la crise au Racing 92 ! Ou du moins à l'ouverture. Avec les départs de Tristan Tedder, Dan Lancaster et Owen Farrell, le Racing 92 se trouve complètement dépucelé au poste de 10.

Seul Antoine Gibert est encore présent à la reprise de l'entraînement. Mais surtout, le club francilien, qui a toujours eu un numéro 10 international dans son effectif depuis une dizaine d'années, se voit prendre des refus de la part de tous les joueurs de ce calibre qu'il contacte.

Car depuis Sexton à partir de 2013, il y a eu Carter entre 2015 et 2018, Russell entre 2018 et 2023 puis Farrell la saison dernière. Mais avec le départ de l'international anglais, capé avec les Lions dernièrement, le club de Jacky Lorenzetti se cherche un ouvreur de calibre international mais enchaîne les refus.

Il y a bien eu Rob Du Preez qui était tout proche, mais il a finalement décliné pour rester aux Sharks de Sale. Le Racing 92 a ensuite contacté l'international australien de 35 ans, James O'Connor, d'après The Telegraph, là encore sans réussite. Celui qui a effectué un retour surprise avec les Wallabies face aux Lions, a préféré se diriger vers l'Angleterre et les Leicester Tigers.

Et le dernier en date n'est autre que Manie Libbok, le champion du monde sud-africain. À 28 ans, il quitte les Stormers et l'Afrique du Sud, non pas pour la France, mais pour le Japon et la franchise des Hanazono Kintetsu Liners.

Gibert seul ouvreur, Prisciantelli davantage 15 que 10

Si l'ouvreur international, aux 21 sélections avec les Springboks, était un temps pressenti en région parisienne, il a préféré se diriger vers la Japan Rugby League One. Au Racing 92, il ne reste plus qu'Antoine Gibert comme seul ouvreur de métier.

Le Français a souvent été très bon à ce poste avec les Franciliens, mais on ne lui a jamais réellement confié les clés du camion ciel et blanc. Il a toujours été mis en concurrence et déclassé au profit d'un ouvreur international. Et les récentes prospections sur le marché des transferts semblent confirmer la tendance.

Le Racing 92 a pourtant bien recruté un joueur capable de jouer 10, en la personne de Geronimo Prisciantelli. Mais l'Argentin évolue davantage à l'arrière qu'à l'ouverture depuis quelques saisons. Et avec seulement Max Spring comme élément confirmé à ce poste, l'ancien des Zèbres de Parme devrait suppléer le jeune international français (1 sélection). Aucun renfort, 10 star ou ouvreur remplaçant ? Pour sûr, ce poste risque de continuer à animer le marché des transferts au Racing.