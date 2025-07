Lions Britanniques. Owen Farrell titulaire et capitaine, Kinghorn de retour dans le XV

C'était LA surprise des dernières semaines chez les Lions Britanniques. Elliot Daly blessé, c'est Owen Farrell qui a été choisi pour le remplacer, malgré sa mauvaise saison au Racing 92.

Un choix qui avait fait polémique chez les Anglo-Saxons, alors qu'Andy Farrell avait su les éviter jusque-là. Et face à une sélection de joueurs du Pacifique, nommée "First Nations & Pasifika XV", Owen Farrell a été désigné capitaine de l'équipe, aligné au centre pour l'occasion.

Pour l'occasion, 3 jours après le premier test face aux Wallabies et moins d'une semaine avant le suivant, les Lions ont été obligés de faire tourner. Seuls Ben Earl, Alex Mitchell et Marcus Smith, remplaçants samedi à Brisbane, retrouveront à nouveau une place sur le banc.

Andy Farrell a décidé d'aligner James Ryan devant, ainsi qu'une troisième ligne extrêmement solide avec Jac Morgan, Josh Van Der Flier et Henry Pollock. La charnière est composée de Ben White et Fin Smith.

Owen Farrell sera premier centre et capitaine, associé à Jamie Osborne. Le triangle arrière est entièrement écossais, avec Duhan Van Der Merwe et Darcy Graham sur les ailes, Blair Kinghorn à l'arrière. Gêné au genou dernièrement, le Toulousain retrouve donc les Lions et postule pour la suite de la tournée.

Les Lions seront opposés à certains adversaires bien connus du Super Rugby, et d'Europe pour certains. En première ligne, on retrouve notamment Taniela Tupou, récemment recruté par le Racing, et Brandon Paenga-Amosa, passé par Montpellier.

La légende australienne de 36 ans, Kurtley Beale, sera titulaire pour l'occasion. L'homme, au près de 100 sélections avec les Wallabies, est aligné à l'ouverture et nommé capitaine de cette équipe.

Your First Nations & Pasifika XV to take on The Lions 🔥



The team celebrates our First Nations peoples, Samoan, Fijian, Tongan, Māori, and Cook Island cultures that contribute so greatly to the fabric of Australian rugby.#LionsTour2025 pic.twitter.com/D2JCIVzveW