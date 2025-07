À Toulouse, Antoine Dupont devient actionnaire d’un club ambitieux

Selon une information dévoilée par la Dépêche du Midi, Antoine Dupont et d’autres figures stars de Toulouse auraient investi dans le club de basket de la ville.

C’est une nouvelle qui participe à mettre en avant l’écosystème du sport à Toulouse. Ce dimanche 20 juillet, la Dépêche du Midi a indiqué que plusieurs célébrités toulousaines auraient investi dans le club de basket-ball local : le nouveau nommé Toulouse Basket-Ball Club. Parmi elles, on retrouve Antoine Dupont, capitaine du Stade Toulousain et du XV de France.

D’autres noms connus du sport ou de la culture toulousaine seraient associés à ce projet. Le journal local cite notamment les noms du nageur multiple champion olympique Léon Marchand ou des deux frères rappeurs Bigflo & Oli. L’arrivée de ces véritables ambassadeurs de la Ville risquent de mettre la lumière sur l’ancien Stade Toulousain Basket, qui change de pavillon pour construire son avenir.

En effet, pour les deux dernières saisons, soit depuis 2023, le Toulouse Basket Club s’est transformé pour passer sous les couleurs rouge et noir du club de rugby local. Intégré dans son projet omnisports, le Stade Toulousain Basket évoluait en Nationale 1 sur l’exercice 2024-2025. Il avait terminé à la 10ᵉ place de la Poule A lors de la première phase du championnat, voyant sa saison s’arrêter prématurément.

Dupont en mode basket

Cependant, à partir de la saison 2025-2026, le club de basket quitte le giron du Stade Toulousain, pour recommencer à voler de ses propres ailes. Avec un projet ambitieux, la Ville rose et son institution évoluant sur les parquets compte bien gravir les échelons. Le but est d’accéder, si possible, à la première division : la Betclic Élite.

Pour y parvenir, le club change de nom de nouveau et se baptise le Toulouse Basket-Ball Club. Ensuite, l’écurie de troisième division souhaite changer des visuels, ses couleurs et son identité. Avec l’arrivée d’Antoine Dupont et des autres investisseurs, la structure est aussi passée du statut d’association à celle de société par actions simplifiée (SAS).

Dans un entretien accordé à la Dépêche du Midi, le Président de la SAS du TBBC, Fabien Conte, a déclaré qu’il espérait voir le club au deuxième échelon prochainement, puis en première division d'ici à 5 à 6 ans. “L’objectif n’est pas seulement de monter en Pro B dans les prochaines années, mais aussi de faire de Toulouse une place forte du basket. En ce sens, il nous faut restructurer le club, lui donner un nouvel élan, rechercher de nouveaux partenaires. Nous avons également dans nos projets la création d’un club affaire.”

Acteur de la vie sportive de la Ville rose depuis plusieurs années déjà, au Stade Toulousain, Antoine Dupont passe donc de l’autre côté de la ligne. Le demi de mêlée pourra être aperçu sous peu au complexe sportif Léo Lagrange ou au Petit Palais des Sports. En parallèle, il continue de soigner sa rupture des ligaments croisés à un genou et devrait être de retour, sur les prés de rugby, pour la fin d’année 2025.

