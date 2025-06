‘‘Dupont a beaucoup insisté’’ pour recruter ce joueur, devenu indispensable au Stade Toulousain

Après avoir joué les premiers rôles cette saison, Paul Graou a été indispensable lors de cette finale du Stade Toulousain, pour un nouveau Bouclier de Brennus.

Ce samedi 28 juin, Paul Graou était au four et au moulin. Sur la pelouse du Stade de France, le demi de mêlée du Stade Toulousain s’est révélé indispensable. Capable de tenir un rythme insoutenable durant 100 minutes, il a été l’un des artisans majeurs des Rouge et Noir dans la quête de ce vingt-quatrième Bouclier de Brennus, obtenu après un match homérique contre l’Union Bordeaux-Bégles (39-33).

Depuis la blessure d’Antoine Dupont, en mars 2025, Paul Graou a vu de nouvelles responsabilités lui être incombées. S’il a montré quelques failles, comme beaucoup de Toulousains sur cette fin de saison, il a néanmoins obtenu la confiance du staff toulousain. Preuve en est, l’ancien Agenais n’a pas été remplacé durant la finale, laissant l’international japonais Naoto Saito sur le banc.

Paul Graou, la bonne pioche

Après la rencontre, Ugo Mola n’a d’ailleurs pas hésité à mettre en valeur son joueur devant la presse. Selon des propos recueillis par Actu Rugby, il a déclaré ceci au sujet de Paul Graou : "Paul a eu du déchet, oui, il y a des moments un peu compliqués, mais Paul a le mérite d’avoir un pote qui s’appelle Antoine Dupont, qui a beaucoup insisté pour qu’on le recrute. Je suis ravi d’avoir écouté Antoine.”

Dans la foulée, l’entraîneur du Stade Toulousain en a aussi profité pour saluer les avants rouge et noir, en faisant d’une pierre deux coups. “L’avantage de Paul, c’est d’avoir été un peu plus dans l’avancée et dominant dans les contacts grâce à nos avants”, confie ainsi Ugo Mola, après la rencontre

Les supporters du Stade Toulousain n’ont pas toujours été tendres avec Paul Graou. Il faut dire qu’être la doublure d’Antoine Dupont n’est sûrement pas de tout repos. Pour tenir a minima la comparaison, l’ancien du SU Agen a été obligé d’élever son niveau de jeu et de correspondre aux standards d’un champion de France.

Cette saison, Paul Graou a joué pas moins de 1 659 minutes avec le Stade Toulousain. Si son temps de jeu n’a pas réellement explosé, cette saison, c’est surtout son utilisation sur les gros matchs qui est devenue beaucoup plus fréquente sur l’exercice 2024-2025. Forcément, la blessure longue durée d’Antoine Dupont l’a poussé sur le devant de la scène.

Arrivé au Stade Toulousain à l’été 2022, Paul Graou sortait d’une saison pleine au SU Agen, où il avait commencé à montrer ses qualités. Avant cela, le demi de mêlée avait lancé sa carrière du côté de l’US Montauban, entre 2017 et 2021. En trois saisons, il semble avoir surpassé les attentes d’Ugo Mola et son staff, comptabilisant pas moins de 72 feuilles de match avec les Rouge et Noir.

