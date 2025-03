TOP 14. Et si le vrai taulier du Stade Toulousain à la mêlée, c'était Graou et pas Dupont (l'impact player) ?

Au Stade Toulousain, Graou s’est imposé comme bien plus qu’un simple ''suppléant de luxe'' de Dupont. Si la comparaison avec le capitaine du XV de France revient souvent : Graou suit son propre chemin.

Ce samedi, Paul Graou sera titulaire à la mêlée du Stade Toulousain face à Vannes dans le cadre de la 18e journée. Sa 13e feuille de match dans le XV de départ sur 19 matchs joués avec le champion de France. Et il n'a perdu que trois fois depuis le coup d'envoi de l'exercice 2024/2025.

VIDÉO. Les journées passent et Paul Graou (Toulouse) est toujours le meilleur second couteau du TOP 14Pour info, Antoine Dupont, le capitaine des Rouge et Noir, n'a lui joué que trois matchs de Top 14 avec Toulouse (!) pour un total de sept rencontres toutes compétitions confondues. Celui qui tient la baraque au Stade, ce n'est pas Dupont, mais bien Graou. Faisant presque passer le Tricolore pour un impact player à Toulouse.

De l’ombre à la lumière, à force de travail

David Mélé, entraîneur des skills à Toulouse, ne tarit pas d’éloges sur son demi de mêlée via RugbyPass : « C’est un joueur qui a un excellent jeu au pied, il est doté de qualités athlétiques, il va très vite, il est très costaud. Il est capable de déclencher au ras comme il le fait très souvent et comme peut le faire aussi Antoine. Mais je pense que même lui dans sa tête, il ne fera jamais du Antoine Dupont parce que personne n’est capable de le faire, il fera du Paul Graou parce qu’il a des qualités et parce qu’il a aussi beaucoup de choses à faire valoir. »

Arrivé en 2022 après un parcours varié (Auch, Montauban, Agen), Paul Graou n’a jamais bénéficié d’un tapis rouge. Mais à chaque titularisation, il a prouvé qu’il pouvait peser sur le jeu toulousain. Son impact ne passe plus inaperçu.

RUGBY. TOULOUSE. Antoine Dupont et Paul Graou, quand un Maestro en cache un autre !Clément Poitrenaud, entraîneur des trois-quarts, souligne : « Il arrive cette saison à une forme de plénitude, où on sent que ses performances ont pris de l’épaisseur et qu’il a trouvé de la régularité. »

Un rôle clé même hors période de doublons

Contrairement à certains remplaçants cantonnés aux "piges" internationales, Graou s’impose aujourd’hui comme une vraie option stratégique. « Même hors période de doublon, il a son droit à la parole comme l’ensemble des joueurs qui sont concernés par la stratégie de l’équipe », insiste Poitrenaud. Avant d’ajouter : « Il fait partie des joueurs importants du groupe. »

Preuve de son importance croissante, Paul Graou a prolongé jusqu’en 2028. Un choix qui confirme la confiance du club et l’envie du joueur de s’ancrer dans ce projet. À 27 ans, il n’a pas fini de faire parler sa vitesse et son flair. Avec Dupont ou sans Dupont, Paul Graou n’est plus un second couteau. Il est un rouage essentiel d’un collectif qui sait que pour durer, il faut pouvoir compter sur tous ses éléments.