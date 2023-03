RUGBY. TOULOUSE. Antoine Dupont et Paul Graou, quand un Maestro en cache un autre !

Avec un intérim en tant que titulaire à la mêlée terminé, que peut-on penser de la période de doublon de Paul Graou au Stade Toulousain ?

Durant le Tournoi, la Rédaction du Rugbynistère se demandait si Paul Graou était capable d’assurer l’intérim durant l’absence d’Antoine Dupont. Tête d’affiche du rugby français, le natif de Lannemezan est indétrônable dans la hiérarchie locale et nationale. Derrière lui, il est compliqué d’assurer la relève. Comme le dit son remplaçant au Stade Toulousain en conférence de presse le 24 mars dernier : “Il n’a pas de point faible”. Derrière un joueur de ce calibre, chaque erreur paraît inhabituelle et se trouve rapidement pointé du doigt.

Top 14. Avec Graou, le Stade Toulousain aurait-il (enfin) trouvé la doublure d'Antoine Dupont ?

Dans ce rôle, Paul Graou venait avec une certaine pression. Régulièrement blessé, l’ancien joueur d’Agen n’avait pas pu se faire voir en début de saison. Durant le Tournoi, il avait donc tout à prouver. Malgré cela, le principal intéressé n’a pas semblé subir durant les mois de février et mars. Mieux encore, il s’est attiré une certaine sympathie de la part des supporters toulousains. Avec 2 essais et quelques points au pied depuis début février, le demi de mêlée a su confirmer les espoirs qui étaient placés en lui.

Selon des propos rapportés par Actu Rugby, le joueur avoue vivre une excellente période sûr et en dehors des terrains du côté du Stade Toulousain. Avant le match contre Castres, Paul Graou déclarait : “D’enchaîner les matchs et les victoires m’a fait prendre confiance. Je me sentais très bien quand je suis arrivé cet été. J’ai été freiné par un enchaînement de blessures. J’ai pris mon mal en patience. Là, je me sens bien. Je m’éclate, vraiment, et chaque week-end, j'essaie de faire plus.”

De Bézy à Graou, Toulouse a fait du chemin

Être le remplaçant de l’un des tout meilleurs joueurs du monde n’est pas tous les jours facile. La triste période sportive d’Alexi Balès du côté de Toulouse en est la preuve. Entre-temps, Martin Page-Relo ou Baptiste Germain avaient également essayé de s’imposer derrière l’ancien Castrais. Le but étant tout autant d’assurer les fins de matchs que le rôle de titulaire durant les longues fenêtres internationales.

Depuis l’arrivée d’Antoine Dupont dans la Ville Rose, seul Sébastien Bézy avait réussi à tirer son épingle du jeu. Particulièrement rapide dans la distribution du ballon, le joueur formé au Stade Toulousain et lancé par Guy Novès avait même récupéré le numéro 9 le temps de quelques matchs. Ses bonnes performances avaient permis à Antoine Dupont de connaître quelques matchs à l’ouverture, à une époque où Romain Ntamack évoluait quasi-exclusivement en tant que premier centre. Néanmoins, le départ du joueur pour Clermont en 2020 avait privé Ugo Mola d’une précieuse solution.

