VIDÉO. Les journées passent et Paul Graou (Toulouse) est toujours le meilleur second couteau du TOP 14

Excellent à chaque fois qu’il joue, Paul Graou n’en reste pourtant pas moins qu’un numéro 2, voire 3, selon l’opposition. Eh oui, vivre dans l’ombre d’Antoine Dupont n’est pas simple, même lorsque c’est un ami…

La stat est dingue : Paul Graou a inscrit 6 essais cette saison en Top 14. Un beau chiffre, qui pour autant, n’est pas unique en championnat jusqu’ici. Ce qui l’est, en revanche, c’est que le Gersois a inscrit les 6… contre Oyonnax !

La stat est dingue : Paul Graou a inscrit 6 essais cette saison en Top 14. Un beau chiffre, qui pour autant, n'est pas unique en championnat jusqu'ici. Ce qui l'est, en revanche, c'est que le Gersois a inscrit les 6… contre Oyonnax !

Auteur d'un doublé au match aller à Mathon, le demi de mêlée de 26 ans a profité de l'orgie de jeu du match retour (61 à 34) pour en rajouter 4 de plus à son compteur. Et probablement mériter le titre d'homme du week-end, ainsi que de persona non grata dans le Haut-Bugey…



On le sait, l’ancien membre de "la meute" a été recruté en 2022 par Toulouse pour être la doublure officielle d’Antoine Dupont. Pire, la polyvalence de Baptiste Germain donne souvent la priorité à l’ancien biarrot sur le banc lors des matchs couperets, comme en Champions Cup. A ce sujet, les seules 28 petites minutes de jeu du "loup Graou" lors du mois de janvier sont là pour en témoigner.

Las, puisque son pote Dupont est parti durant quelques semaines avec France 7, l'ancien agenais brille donc avec le numéro 9 rouge et noir floqué dans le dos en ce moment. Avant de probablement regagner le banc où les tribunes d'ici la mi-mars.



Un avenir ailleurs ?

Un statut qui n’est pas sans rappeler celui d’un certain David Smith durant sa dernière saison au RCT, lui qui était alors barré par Bryan Habana, Drew Mitchell (et leurs salaires qui allaient avec) et devait faire face à l’éclosion de Josua Tuisova. Et qui avait alors dû prendre la direction de Castres pour s’offrir un statut à sa juste valeur, malgré son ultime année sur la Rade à 13 essais.



Dans le Tarn, il était alors devenu titulaire indiscutable et avait réalisé 3 premiers exercices dans la lignée des précédents, avec 34 réalisations à la clé. Ainsi qu’un rang dans les antrailles de Pierre-Fabre, qu’il n’aurait jamais eu dans celles de Mayol…

Reste à savoir si à l'avenir (son contrat court jusqu'en juin 2025), Graou préférera encore ses amitiés toulousaines aux prétentions qu'il pourrait avoir. Après tout, chacun gère sa carrière comme il l'entend…

Top 14. Avec Graou, le Stade Toulousain aurait-il (enfin) trouvé la doublure d'Antoine Dupont ?