RUGBY. Pour son premier tournoi avec France 7, Antoine Dupont aura du (très) lourd en face !

Antoine Dupont fait bel et bien partie des 14 joueurs retenus pour la tournée américaine. Pour ses premières échéances, le Toulousain aura fort à faire face à des cadors de ce sport.

Du solide pour commencer

C'est désormais officiel, nous verrons bien jouer Antoine Dupont sous le maillot de l'équipe de France à sept ce week-end ! Le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain est donc parti pour jouer le tournoi de Vancouver, au Canada, du 23 au 25 février. Ensuite, direction les États-Unis et Los Angeles, du 2 au 3 mars.

Durant ces deux tournois emblématiques, l'équipe de France espère jouer les premières places et forcément, la venue de Dupont sera un atout non négligeable. L'année dernière, les Tricolores s'étaient hissés en finale au Canada, mais avaient perdu face à l'Argentine. À Los Angeles, les Français avaient fini à la neuvième place.

Néanmoins, une nouvelle aventure commence dès vendredi, et les Bleus affronteront les États-Unis, un peu avant minuit, heure française. Ces derniers sont de solides adversaires, et n'ont perdu qu'un seul match lors de leurs six dernières rencontres. Ils ont terminé à la cinquième place en Australie.

Ensuite, la bande à Dupont jouera contre les Samoa, qui ne sont pas en grande forme en ce moment. Toutefois, cette équipe a fini à la troisième place du dernier mondial, en battant les All Blacks notamment.

Pour finir, la France affrontera l'Australie en soirée le samedi 24 février. Les Wallabies ont également des résultats en dents de scie, et représentent la menace la moins dangereuse dans cette poule.

Une place de titulaire, déjà ?

Comme dans le rugby à XV, Antoine Dupont sera utilisé à la charnière, en qualité de numéro 4 ou de numéro 5. Sa longue passe, ses appuis et sa rapidité sur les premiers mètres pourraient en faire un excellent demi de mêlée dans ce sport.

Cependant, il sera en concurrence avec un cadre de cette équipe depuis bien des années, en la personne de Stephen Parez ! L'ancien joueur du Racing 92 compte 353 matchs avec les Bleus, et reste une valeur sûre.

Évidemment, Dupont pourrait aussi être placé à l'ouverture, là où ses qualités défensives pourraient aussi être utiles. Néanmoins, le capitaine de l'équipe, Paulin Riva, semble indétrônable, pour le moment !

Ce qui est sûr, c'est que son adaptation devrait être progressive, et qu'à seulement quelques mois de l'échéance olympique, la marge de progression de Dupont dans ce nouveau sport est immense. Tous les regards seront alors tournés vers lui et ses coéquipiers ce week-end à Vancouver.

RUGBY. XV de France. Alex Burin en renfort : 5 choses à savoir sur le nouveau pilier des Bleus