TOP 14. VIDÉO. Défense en vacances ! Toulouse - Oyonnax, une pagaille offensive spectaculaire

En pleins doublons, le Stade Toulousain a reçu les joueurs d’Oyonnax Rugby pour un duel offensif à double tranchant en Top 14. Score final : 61-34.

Certes, il n’y a pas de 6 Nations, mais le Top 14 est bien là et ses acteurs ne se reposent pas. Toujours amputé d’une grosse partie de ses internationaux et en proie aux blessures, le Stade Toulousain recevait Oyonnax Rugby ce samedi après-midi (61-34). Pour la 15ᵉ journée de Top 14, le Stade Toulousain récupère 5 points, mais aussi de nombreuses interrogations…

Toulouse - Oyonnax : "Are you not entertained ?"

En effet, même si la victoire a été largement acquise, Toulouse a peiné en défense. À tel point que les Rouge et Noir ne menaient que de 4 petits points (26-22) à la 40e minute, avant que David Ainu’u n’aplatisse son essai dans les arrêts de jeu avant la mi-temps.

En deuxième période, le Stade Toulousain a souvent été délivré par un Paul Graou salvateur. En l’absence d’Antoine Dupont, le numéro 9 a disputé l’intégralité des 80 minutes. Il a inscrit un quadruplé, avec un premier essai dès la 8ᵉ minute, suivi d’un triplé en l’espace de 30 minutes entre la 43ᵉ et la 73ᵉ.

De son côté, Oyonnax a posé bien plus de problèmes que prévu à Toulouse. Généreux offensivement, les joueurs de l’Ain n’étaient pas attendus avec un tel réalisme et ont souvent surpris Ernest-Wallon. Il aura fallu attendre la soufflante de la mi-temps pour voir Toulouse assumer son statut devant son public. Une situation qui n’a pas refroidi les Oyomen qui ont tout de même planté 2 nouveaux essais en seconde période.

La défense est là ? Allo ?

Signe de la mauvaise prestation défensive du Stade Toulousain, le troisième ligne Alban Placines a été sorti à la mi-temps, avant de rentrer de nouveau en fin de match. Après le premier acte, l’ailier Matthis Lebel s’énervait de la performance des siens au micro de Canal + : “Il faut prendre l’adversaire au sérieux, ce n’est pas un match de gala. En attaque, on fait le boulot, mais en défense, on ne veut pas se faire mal, on ne tape pas et on ne fait que subir.”

Après la rencontre, le retour a été relativement similaire. Si les supporters ont dû se régaler devant cette rencontre à 14 essais, Ugo Mola faisait grise mine en bord de pelouse. Face aux médias, Matthis Lebel s’est de nouveau exprimé, selon des propos relayés par Rugbyrama :

Les entraîneurs n'avaient pas vraiment besoin de nous signaler notre mauvaise défense, on le savait déjà au coup de sifflet final. Nous avons joué un rugby débridé et nous avons oublié de mettre l'épaule ou de serrer les bras à certains moments. Forcément, à force de reculer, tu prends des essais. Le staff nous a simplement dit qu'on ne se respectait pas en parlant de notre performance défensive et qu'on ne respectait pas le travail de Laurent (Thuéry, entraîneur de la défense). C'est passé lors de ce match, mais il va falloir changer de mentalité avant le déplacement à Clermont la semaine prochaine.”

Depuis le début de la saison, ce match contre Oyonnax Rugby est la pire prestation défensive des Rouge et Noir en Top 14, à égalité avec la victoire contre Perpignan (43-34), encore une fois à domicile. Alors, Toulouse a-t-il pris l’habitude de se relâcher trop souvent face aux “petits” du championnat, quitte à leur laisser plus que des miettes ?

