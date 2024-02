RUGBY. 6 Nations. Ciao Toulouse, l'UBB, premier fournisseur du XV de France ?

Cette année, les changements en équipe de France vont bon train, et les fournisseurs de l'équipe de France se diversifient. À tel point, que le Stade Toulousain n'a plus le monopole à ce niveau-là !

Gazzotti et Lamothe changent la donne

Historiquement, et encore plus ces dernières saisons, le Stade Toulousain est le principal fournisseur de l'équipe de France de rugby. Une tendance qui a du mal à s'inverser, tant les champions de France en titre sont performants sur la scène internationale.

Lors du match d'ouverture de la dernière édition du Tournoi des 6 Nations, pas moins de sept joueurs toulousains étaient titulaires au coup d'envoi. Cyril Baille, Julien Marchand, Thibaud Flament, Anthiny Jelonch, Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos entamaient la partie !

Cette tendance s'est petit à petit estompée au fil des mois, notamment avec les blessures importantes de Jelonch et de Ntamack. Pour cette nouvelle édition du Tournoi, ces deux derniers sont toujours absents, et sont accompagnés de la blessure de Flament, et du forfait de Dupont.

De ce fait, le staff tricolore a rabattu ses cartes vers un autre cador du Top 14, qui a réalisé une superbe première partie de saison, Bordeaux-Bègles ! L'UBB a d'ailleurs compté cinq joueurs sur la feuille de match face à l'Irlande pour le premier match, dont quatre titulaires.

Néanmoins, c'est lorsque l'on regarde dans l'effectif actuel du XV de France que l'on se rend compte de l'importance du club girondin. En l'espace de 24 heures, Marko Gazzotti a intégré la liste, et Maxime Lamothe a été appelé en urgence. Le talonneur remplace au pied levé Gaëtan Barlot, qui s'est blessé à la cheville à l'entraînement.

Ainsi, l'UBB comptabilise huit joueurs dans la liste des 34 de Galthié, avec la présence de Gazzotti, Lamothe, Lucu, Jalibert, Moefana, Bielle-Biarrey, Penaud et Depoortère. À égalité, Toulouse a envoyé Baille, Mauvaka, Marchand, Cros, Aldegheri, Roumat, Lebel et Ramos.

Les deux équipes réussissent à réunir plus de la moitié de l'effectif du XV de France ! En comparaison, La Rochelle met à disposition trois joueurs, Toulon quatre, et le Racing 92 cinq.

RUGBY. 6 Nations. XV de France : les 34 pour l'Italie avec Marko Gazzotti mais sans Alldritt

Lamothe enfin récompensé ?

Cela peut paraître étrange, mais Maxime Lamothe n'a jamais été appelé en équipe de France ! Ancien champion du monde des moins de 20 ans, le joueur de Bordeaux fait face à une rude concurrence, il faut le dire, à ce poste. La présence des Toulousains, Mauvaka et Marchand, ne facilite pas sa venue.

Néanmoins, en Top 14, ce dernier est devenu un des meilleurs joueurs à son poste, et surtout un élément incontournable du pack de l'UBB. Très à l'aise ballon en main, Lamothe fait partie de ces talons modernes, capables de passes sur le pas ou bien de prise d'intervalle.

Réputé comme un "horloger" en touche, le joueur de 25 ans a participé à 16 rencontres cette saison, dont 12 comme titulaire ! Il a aussi planté trois essais. Évidemment, sauf blessure, nous ne devrions pas tout de suite voir Lamothe sous le maillot du XV de France, mais mettre un pied dans la maison tricolore est déjà un événement en soi. Il devrait faire partie des joueurs appelés pour faire la tournée estivale cet été en Argentine.

Rugby. Le Garrec / Gibert, première charnière 100% Racing 92 de l’histoire du XV de France ?