Rugby. Le Garrec / Gibert, première charnière 100% Racing 92 de l’histoire du XV de France ?

Est-ce que la rencontre face à l'Italie sera l'occasion de voir Antoine Gibert en équipe de France ? Si c'est le cas, une association avec Nolann Le Garrec pourrait-elle vraiment être historique ?

Une chance de jouer contre l'Italie ?

Bien que les dernières performances d'Antoine Hastoy avec La Rochelle aient été de hautes volées, Fabien Galthié n'a pas convié l'ouvreur maritime en Bleu. Ce dernier livré sa liste des 34 joueurs retenus pour préparer le match contre l'Italie, et à l'ouverture, rien ne bouge.

Le Racingmen, Antoine Gibert, conserve les faveurs du staff tricolore, malgré une alerte à la cheville, qui l'avait empêché de postuler pour l'Écosse. À 26 ans, le gamin de Boulogne n'a encore jamais porté le maillot du XV de France, et découvre Marcoussis pour la première fois cet hiver.

Ce dernier réalise une formidable saison en club, et avec Le Garrec, l'association fonctionne plus que bien. Les deux hommes ont fait de l'attaque du Racing 92 une arme redoutable, et un des plus rapides du championnat.

Adepte des associations de joueurs par club, Galthié a toujours privilégié ce fonctionnement depuis qu'il est à la tête du XV de France. D'abord, nous avons eu droit au tandem Dupont/Ntamack, puis désormais, aux Bordelais Lucu et Jalibert. Un temps, Couilloud était de la partie en bleu, donc son compère Léo Berdeu était aussi appelé. Cette fois-ci, Le Garrec s'impose petit à petit, et entraîne paradoxalement Gibert dans sa roue.

En plus de cela, le match face à l'Italie, qui plus est en France, est souvent l'occasion de faire rentrer un joueur moins expérimenté sur la feuille de match. L'année dernière, le demi de mêlée francilien avait été remplaçant, bien qu'il n'ait pas pu s'exprimer. Cette fois, il se pourrait qu'il soit titulaire, au vu de ses bonnes performances récentes.

Si tel était le cas, Gibert pourrait être choisi comme remplaçant, sur un banc en 6-2, avec un arrière polyvalent comme Moefana à ses côtés. Lucu serait mis au repos, et le joueur du Racing 92 couvrirait tous les postes de la charnière. C'est une hypothèse, mais rien n'est sûr à plus d'une semaine du choc. Néanmoins, Gibert a de maigres chances de commencer le match, étant donné l'expérience de Jalibert au niveau internationale. Nous ne sommes pas à l'abri d'un banc en 5-3 également, ce qui laisserait plus de marges de manœuvre à Galthié pour ses finisseurs de la ligne de trois quarts.

RUGBY. 6 Nations. XV de France : les 34 pour l'Italie avec Marko Gazzotti mais sans Alldritt

Une charnière 100% Racing 92, du jamais vue ?

Alors oui, l'équipe de France a vu passer de très bons joueurs du Racing 92, anciennement Racing Club de France et Racing métro, à la charnière ! Nous nous rappelons tous de Franck Mesnel (souvent utilisé au centre), plus anciennement Yves du Manoir, de Maxime Machenaud ou encore de Rémi Talès.

Mais alors, la paire Le Garrec / Gibert sera-t-elle la première à représenter les couleurs du Racing 92 sur la scène internationale ? Eh bien non, une décennie avant eux, Machenaud et Talès avaient inauguré cette association francilienne.

Les deux compères ont partagé cinq sélections ensemble, dont deux en tant que titulaires (une en 2013, quatre en 2014). Ils avaient réalisé deux tournées estivales ensemble, et un Tournoi des 6 Nations. En club, ils avaient joué trois saisons complètes ensemble, en remportant le Brennus en 2016 et en étant finaliste de la Coupe d'Europe la même année.

Souhaitons la même réussite à Le Garrec et Gibert, qui entament leurs quatrièmes années sous les couleurs du Racing 92.

RUGBY. Incroyable, le 6 Nations ouvre (enfin) la porte à la Géorgie et au Portugal !