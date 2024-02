RUGBY. Incroyable, le 6 Nations ouvre (enfin) la porte à la Géorgie et au Portugal !

Ce jeudi 15 février, le rugby européen a fait un grand pas, en ouvrant le Tournoi des 6 Nations U18 à la Géorgie et au Portugal, une première dans l’histoire.

C’est une annonce qui ouvre la porte à de nombreuses perspectives pour le rugby en Europe. Ce jeudi 15 février, le comité du Tournoi des 6 Nations, organisateur de la compétition, et World Rugby ont annoncé que le Festival des 6 Nations U18 masculin accueillera deux nouvelles équipes : la Géorgie et le Portugal.

Pour la première fois depuis l'introduction de l'Italie, en 2000, des sélections autres que celles du Tournoi de 6 Nations participeront à un Tournoi organisé par le Comité éponyme. Cette compétition se déroulera du 30 mars au 7 avril. Le stade Sergio Lanfranchi de Parme accueillera la troisième édition du Festival masculin U18, l’entrée au stade sera gratuite. L’édition féminine, elle, se déroulera au pays de Galles et restera à 6 formations.

Les huit formations participantes disputeront trois matchs chacune, avec 4 jours de repos entre chaque confrontation. Ces dernières dureront 70 minutes. Les années précédentes, France Rugby avait diffusé les matchs de France U18 en direct sur sa chaîne Twitch. L’ensemble des rencontres devraient être proposées en direct sur la chaîne YouTube du Six Nations U20.

Ainsi, les jeunes espoirs du rugby portugais et géorgien auront l’occasion de se confronter à la formation des meilleures nations d’Europe. Par ailleurs, des arbitres portugais et géorgiens seront également invités à officier durant les rencontres.

Voici les horaires et affiches des matches joués par les deux formations néophytes :

Géorgie - Écosse (30 mars, 11h00),

Géorgie - France (3 avril, 15h30),

Angleterre - Géorgie (7 avril, 15h30).

Portugal U18 :

Italie - Portugal (30 mars, 13h15),

pays de Galles - Portugal (3 avril, 11h00),

Portugal - Irlande (7 avril, 11h00).

🗓 Certains des jeunes talents les plus brillants auront l'occasion de s'illustrer lors du prochain #U6N18 Festival 🤩



Une ouverture vers le Tournoi des 6 Nations ?

En voyant ces deux formations mondialistes intégrer les débats, il est logique de se demander si le Comité des 6 Nations ne prend pas la température, dans l’idée d’une éventuelle intégration des “petites formations” au plus grand tournoi européen. Via un communiqué, la directrice du rugby au Comité des Six Nations, Julie Paterson, a déclaré ceci :

Les festivals du 6 Nations U18 ont lieu pour la troisième année consécutive et sont un véritable témoignage de l'engagement du Comité des Six Nations à fournir un parcours de développement accéléré pour toutes les parties impliquées. Nous sommes ravis d'accueillir la Géorgie et le Portugal au Festival masculin cette année également. Ils s’ajoutent à la compétition, offrant des opportunités à toutes les équipes impliquées de se tester face à de nouveaux adversaires, et bénéficieront du parcours du festival de la même manière que nos six fédérations."

De son côté, la fédération géorgienne s’est réjouie de cette nouvelle. Dans un communiqué, les Lelos ont rapidement fait acte de leurs ambitions. Pour Ioseb Tkemaladze, président de la fédération géorgienne de rugby, cette opportunité s’inscrit clairement comme une rampe de lancement vers le Tournoi des 6 Nations “senior” :

Nous sommes ravis de l'opportunité qu'auront nos moins de 18 ans en participant au Festival des Six Nations. Les joueurs et entraîneurs des moins de 18 ans travaillent avec de jeunes joueurs de rugby talentueux à travers le pays et ont mérité cette invitation grâce à leur dévouement à la cause. Nous sommes reconnaissants de la confiance que nous témoignent les Six Nations. Nous prouverons que nous méritons cette invitation, que nous pouvons jouer à ce niveau et que nous deviendrons un membre permanent des Six Nations. Le monde parle de pays en développement au rugby, comme la Géorgie, et nous devons nous confronter aux meilleurs pour nous améliorer. La prochaine étape sera de donner une telle opportunité à l'équipe nationale U20, le plus rapidement possible. En battant les équipes U20 des principaux pays de rugby ces dernières années, ils ont prouvé qu'ils pouvaient jouer à égalité avec n'importe quel adversaire et ils méritaient cette chance”

De son côté, la Fédération portugaise a évoqué une “étape cruciale vers le développement de ses joueurs”, mais aussi de ses arbitres et entraîneurs, sur son site internet. Cependant, l’institution lusitanienne n’a pas clairement affiché ses ambitions de rejoindre la compétition reine du Vieux continent.

