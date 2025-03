XV de France. Après Mauvaka et Marchand, la relève est déjà là : vous connaissiez Massa, découvrez Lyam Akrab

Un talonneur qui marque plus que des ailiers ? Les Bleus peuvent souffler : après Marchand et Mauvaka, Lyam Akrab se positionne déjà comme la relève au talonnage.

Déjà gâté avec Peato Mauvaka et Julien Marchand, le rugby français peut se réjouir de posséder un vivier de qualité au poste de talonneur. Certes peut-être pas aussi fourni que celui de demi de mêlée. Mais tout aussi intéressant. Avec respectivement 28 et 29 ans, les Toulousains sont encore loin d'en avoir terminé avec leur carrière.

VIDEO. 80 minutes de folie et 85 points pour un titre historique ! Les Bleuets sacrés dans le 6 Nations 2025Néanmoins, c'est maintenant que la relève se prépare. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la France ne manque pas de jeunes talents. Lesquels pourraient bien se tirer la bourre dans les années venir comme leurs aînés. En effet, si l'ancien Grenoblois Barnabé Massa, 20 ans, semble se diriger vers le XV de France, attention à la concurrence.

Un parcours ascendant

Durant le 6 nations 2025, certains supporters de l'équipe de France ont découvert Lyam Akrab. Ce jeune joueur de 19 ans a brillé en attaque, s'affirmant comme une figure clé des Bleuets. La montée en puissance d'un nouveau talent au poste de talonneur ne peut être qu'une bonne nouvelle pour le rugby tricolore.

Et si l'un et l'autre paraissent justes pour le Mondial 2027. Rien ne dit qu'ils ne seront pas dans le groupe pour la Coupe du monde 2031 aux USA. Formé au CS Grésivaudan Belledonne, Akrab a rejoint le centre de formation du Montpellier Hérault Rugby en 2020. Ses débuts professionnels avec le MHR en 2024 ont rapidement démontré son potentiel, le propulsant sur la scène internationale avec les moins de 20 ans.

Un finisseur hors pair

Alors âgé de 18 ans, il avait participé à deux rencontres du Tournoi l'an passé dans un rôle de finisseur. Il faisait également partie du groupe pour le Mondial de la catégorie. Cette année, il a véritablement explosé aux yeux du grand public après avoir connu ses premières feuilles de matchs en Challenge sous le maillot du MHR.

VIDEO. 6 Nations. Nigel Owens réagit à la polémique autour de la blessure d'Antoine Dupont : son verdict est sans appelLors du Tournoi des Six Nations U20 2025, Akrab s'est illustré en inscrivant sept essais, établissant un nouveau record de la compétition. "On avait bien bossé toute la semaine et ça a payé sur le terrain. C’est surtout grâce aux avants et aux trois-quarts. Franchement, je peux que les remercier. Moi, je finis le boulot, mais tout le travail vient d’eux", confiait-il après le succès en Italie via sixnationsrugby.com.

"Avec six essais (par trois doublés), il partageait jusqu’alors le record avec Alex Kendellen (Irlande, 2021), Arthur Relton (Angleterre, 2021) et Joe Marchant (Angleterre, 2015)", note le site officiel du Tournoi. Sa capacité à conclure les actions et son sens du jeu ont été déterminants dans le sacre des Bleuets.

C’était pas mon objectif premier de marquer, là aujourd’hui ou même au match d’avant… Mais je l’avais quand même dans un coin de la tête. Et franchement, je suis très, très content d’être le meilleur marqueur, d’avoir dépassé ce record qui tenait depuis 2012.

Au-delà de ses performances individuelles, Akrab s'est distingué par son leadership et sa maturité. Après la victoire face à l'Écosse, il a confié via RugbyPass: « C'était beaucoup, beaucoup de stress... mais du bon stress ! Tout en restant froid. » Avec des talents comme Akrab, l'avenir du talonnage français semble prometteur. Sa progression rapide et ses performances exceptionnelles augurent d'une relève de qualité pour le XV de France. En attendant, il fera partie des joueurs à suivre lors de la coupe du monde des moins de 20 ans en Italie dans quelques semaines.

