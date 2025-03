Mondial U20 2025. Les futurs cracks du rugby s’affronteront en Italie cet été, quels adversaires pour les Bleuets ?

L’Italie accueille la future élite du rugby ! Le Mondial U20 2025 se jouera entre Calvisano, Rovigo, Vérone et Viadana. Découvrez les poules et les matchs à ne pas manquer.

World Rugby a confirmé que l’Italie accueillera le Championnat du Monde U20 en 2025, du 29 juin au 19 juillet. Un rendez-vous incontournable pour les pépites du rugby international, qui poseront leurs valises en Lombardie et en Vénétie, avec des rencontres réparties entre Calvisano, Rovigo, Vérone et Viadana.

Une poule à portée pour les Bleuets

Les moins de 20 ans tricolores, vainqueurs de trois des quatre dernières éditions de la compétition, devront batailler dans une Poule B qui promet des étincelles. Mais qui parait abordable avec des adversaires à portée des jeunes tricolores. Pour rappel, c'est l'Angleterre qui a soulevé le trophée l'an passé après une finale remportée face... à la France, 21 à 13. Les Bleuets ratant un quatrième titre de rang.

Cet année, la France retrouvera l’Argentine, adversaire toujours coriace dans cette catégorie, ainsi que le Pays de Galles, habitué des gros combats, et l’Espagne, outsider prêt à bousculer la hiérarchie. Objectif : une qualification en phase finale pour défendre les couleurs du rugby français.

Un calendrier dense et intense

Le coup d’envoi de la compétition sera donné le 29 juin, avec une première journée disputée à Calvisano et Vérone. Notez que pour la première fois depuis 2019, l'Écosse fera son retour dans cette compétition après avoir remporté le Trophée U20 World Rugby l'année dernière à domicile.

Le programme ne laissera que peu de répit pour les joueurs, car ils devront enchaîner rapidement, avec un deuxième match programmé le 4 juillet à Rovigo ou Viadana, avant un dernier test crucial en phase de poules le 9 juillet. Comme chez les Grands, la fraicheur physique et la profondeur du groupe seront primordiales pour espérer aller le plus loin possible dans cette coupe du monde.

Matchs de poule Jour de match 1 : Dimanche 29 juin (Calvisano et Verone)

Jour de match 2 : Vendredi 4 juillet (Rovigo et Viadana)

Jour de match 3 : Mercredi 9 juillet (Calvisano et Vérone)

Ensuite, place aux matchs couperets dès le 14 juillet, avec une finale prévue le 19 juillet pour couronner la future génération dorée du rugby mondial.

Matchs à élimination directe Jour de match 4 : Lundi 14 juillet (Vérone et Viadana)

Jour de match 5 (matchs de classement et finale) : Samedi 19 juillet (Calvisano et Rovigo)

L’avenir du rugby en pleine lumière

Ce Mondial U20 est une véritable rampe de lancement pour les jeunes talents. Des noms comme Dupont, Ntamack ou Penaud y ont brillé avant d’exploser chez les grands. A l'orée de la Coupe du Monde 2027 en Australie, cette édition 2025 pourrait être un révélateur des stars de demain. Reste à voir si les Bleuets retrouveront le sommet du rugby mondial.