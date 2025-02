VIDÉO. La fin d’une époque pour le XV de France U20, battu 3 fois en un an par l’Angleterre ?

Battu nettement par l’Angleterre (27-10), le XV de France U20 n’est plus aussi impérial qu’il a pu l’être ces dernières années.

Après des années de gloire, le XV de France U20 connaît une période un peu plus complexe chez les futurs grands du rugby mondial. Preuve en est, les Bleuets ont perdu contre l’Angleterre (27-10), ce samedi 7 février à Bath, pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations U20. Cette nouvelle défaite est la troisième consécutive contre le XV de la Rose.

L’Angleterre U20, nouvelle bête noire des Bleuets

Dans le sud-ouest de l’Angleterre, les jeunes pousses du rugby français n’ont pas été ridicules, loin de là. En réalité, ils ont surtout souffert d’un manque de réalisme et d'efficacité comparé à leurs adversaires. Un défaut qui s’était déjà observé lors du Tournoi 2024 et de la dernière Coupe du monde U20 face à ces mêmes Anglais.

Face à eux, l’Angleterre a paru terriblement clinique et certains joueurs ont montré un niveau exceptionnel. Par exemple, le jeune troisième ligne Henry Pollock, meilleur joueur du Tournoi 2024, s’est montré à son avantage. Son activité est telle qu’elle est à demander pourquoi ce dernier n’a pas déjà rejoint le groupe de l’Angleterre dirigé par Steve Borthwick.

Une intégration des U20 en berne ?

À ce moment-là, deux théories principales s’offrent à nous. Soit le niveau de la formation du rugby français a baissé. Ou bien, la formation anglaise a rattrapé son retard et fait désormais jeu égal avec l’Hexagone. Comme souvent, la vérité se situe dans un flou, entre les deux réponses.

Cette année, le XV de France U20 compte dans son effectif environ un tiers de joueurs apparus en matchs à plusieurs reprises avec un club professionnel. Dans le camp anglais, on arrive presque aux deux tiers des joueurs évoluant ponctuellement ou régulièrement en professionnel. Ainsi, sur ce point-là, il apparaît clairement que l’Angleterre a rattrapé son retard en faisant plus amplement confiance à sa formation. Une volonté qui a été accélérée par le besoin de joueurs aux salaires peu élevés en Premiership, nécessaire face aux risques sérieux de faillite du rugby anglais.

De fait, cette dynamique n’est pas forcément le signe d’un creux générationnel, mais peut marquer une faille du système professionnel français. Tout d’abord, la quasi-totalité des joueurs du groupe actuel de France U20 ont 18 ou 19 ans. Moins d’une dizaine d’entre eux jouent leur deuxième Tournoi des 6 Nations U20. Ainsi, ce groupe semble manqué de cadre, après une génération, celle des Reus et Castro-Ferreira, où un groupe s’est imposé pendant deux années consécutives.

La France sature-t-elle d’espoirs ?

Ensuite, le rugby professionnel français est-il en mesure d’accueillir chaque année une vingtaine de jeunes talents dans sa rotation d’effectif. ? Si oui, le fait-il efficacement ? Parmi la trentaine de joueurs du groupe de France U20, nombreux sont les Bleuets à avoir uniquement grappillé quelques minutes en Top 14. Beaucoup n’ont joué, pour l’instant, qu’un seul match et ne pourront pas forcément profiter des doublons pour en jouer plus. Pourtant, l'intégration des U20 aux feuilles de matchs chez les pros a été sans aucun doute le principal moteur des dernières générations, championnes du monde U20 à trois reprises ses dernières années.

Désormais, conscientes du talent qui sommeille chez leurs espoirs, les grosses écuries de Top 14, devraient-elles songer à plus régulièrement envoyer leurs pépites dans les divisions inférieures pour se former ? Ce chemin de carrière s’est observé pour d’anciens espoirs du rugby français et ne semble plus se répéter. Aujourd’hui, les clubs formateurs de l’élite gardent précieusement leurs talents, comme ultime réserve de joueurs ou partenaires d’entraînements de luxe. Cependant, ils les affichent moins souvent sur le pré que lors de ses dernières années.

Depuis le début de l’été 2024, seulement deux joueurs issus de centre de formation de Top 14 ont été prêtés dans les divisions inférieures alors qu’ils avaient moins de 20 ans. Il s’agit de Noah Néné du Stade Français à Dax et de Lucas Zamora du Stade Rochelais à Soyaux-Angoulême. Si l’on compte les joueurs ayant 20 ans, le compte dépasse difficilement la douzaine.

