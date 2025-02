VIDÉO. France U20. Les Bleuets surpassent leurs aînés et pulvérisent le pays de Galles

Alors que le XV de France a remporté 43 à 0 son duel de vendredi, leur homologue U20 ont infligé une défaite 63 à 19 au pays de Galles.

On ne pensait pas revoir un écart au score similaire à celui affiché vendredi entre le XV de France et le pays de Galles (43-0) avant un moment. Pourtant, les Bleuets se sont surpassés à l’occasion du Tournoi des 6 Nations U20. Ce samedi 1ᵉʳ février à Vannes, ils ont renversé les Gallois sur le score de 63 à 19, soit 44 points de différence.

France U20. Stade Rochelais et Toulousain en force, 45 joueurs prometteurs pour le 6 Nations 2025

Pour son premier match à la tête des Bleuets, Cédric Laborde a réalisé des débuts particulièrement convaincants. Dès la 4ᵉ minute de jeu, le talonneur Lyam Akrab vient ouvrir le compteur d’essai en faveur des locaux. Ensuite, l'arrière Ugo Pacome va trouver une faille dans le jeu gallois (27ᵉ) pour aller, lui aussi, en Terre promise.

Remuant, le jeune talonneur du MHR va retourner dans l’en but pour s’offrir un doublé juste avant le retour des vestiaires. Entre temps, les jeunes Gallois ont réussi à percer la défense adverse à deux reprises. Ainsi, Boshoff et Thomas se sont offerts un essai, respectivement à la 19ᵉ et 39ᵉ minute de jeu. À la pause, le XV de France U20 était devant, mais rien n’était joué (21-12).

6 Nations. XV de France. Pourquoi ce 43-0 infligé aux Gallois n'est pas (du tout) anecdotique

Cependant, aux alentours de la 50ᵉ minute, les Bleuets vont accélérer et les Britanniques ne vont pas réussir à tenir le rythme. En l’espace de 5 minutes, l'ailier bayonnais Xan Mousques s'offre un doublé (52ᵉ et 58ᵉ) et le centre de la Section Paloise Fabien Brau-Boirie a aussi frappé avec un essai à la 56ᵉ. À l’heure de jeu, les Gallois marquaient leur ultime essai par l’intermédiaire du talonneur Harrys Thomas qui s’offrait un doublé.

Sur les 20 dernières minutes, les Tricolores allaient tout autant dérouler. Ainsi, Robin Taccola (72ᵉ), Nathan Llaveria (78ᵉ) et Njocke Jabea (80ᵉ+1) se sont rendus de nouveau en Terre promise. Finalement, les Bleuets écrasaient leurs adversaires du jour avec neuf essais. En parallèle, l’ouvreur rochelais Diego Jurd a été impérial face aux perches en signant un impressionnant 9/9.

6 Nations. XV de France. Matthieu Jalibert, le choix naturel ? Galthié livre les premiers indices

Que ce soit chez les titulaires ou les U20, le constat est sensiblement identique, le niveau du pays de Galles a considérablement chuté en quelques années. Si le XV du Poireau n’a jamais excellé dans les catégories jeunes, cette débâcle pose tout de même question sur le réservoir et la formation de la nation britannique.

Côté français, cette large victoire continue de conforter le rugby hexagonal dans la réussite de son système de formation. Déjà intégré aux équipes professionnelles dès leur majorité, certains des meilleurs éléments du XV de France U20 étaient déjà connus des passionnés. À l’image du Basque Xan Mousques qui compte 3 essais cette saison en Top 14, en autant de matchs disputés.

6 NATIONS. Le Pays de Galles dos au mur : Gatland peut-il éviter la catastrophe ?