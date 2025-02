A quelle heure regarder Vos Matchs de Rugby du 6 Nations Angleterre/France et Ecosse/Irlande ?

Le XV de France en terrain hostile ! Samedi, les Bleus affrontent l’Angleterre à Twickenham dans un duel crucial. Voici le programme TV du week-end, avec aussi les matchs des U20 à suivre !

La deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2025 promet du lourd, avec un Crunch à Twickenham qui sent la poudre. Les Bleus de Fabien Galthié auront fort à faire face à une Angleterre revancharde, samedi à 17h45 sur France 2.

Avant ce choc, place à un duel toujours indécis entre l’Italie et le Pays de Galles (15h15), puis un affrontement sous haute tension dimanche entre l’Écosse et l’Irlande (16h), également sur France 2. Les Écossais peuvent-ils renverser le XV du Trèfle ? Du côté de Rome, Italiens et Gallois jouent déjà une partie de leur Tournoi pour éviter la dernière place.

Le XV de France en mission à Twickenham

Après un premier round convaincant face au Pays de Galles, le XV de France se rend en terre anglaise avec la ferme intention de confirmer. Sans Flament mais avec un Jalibert en chef d’orchestre, les Bleus vont devoir rivaliser dans l’affrontement et se méfier d’une Rose piquée au vif. Les sujets de Sa Majesté n'ont certainement pas oublié la fessée de 2023.

Eddie Jones, jamais avare en compliments ni en provocations, a déjà prévenu : le pack français est redoutable, et ce match s’annonce comme un combat de tous les instants. Il y aura des duels à tous les postes.

6 Nations 2025 - 2e journée



SAMEDI 8 FÉVRIER 2025

Italie vs Pays de Galles à 15H15 sur France 2

Angleterre vs France à 17H45 sur France 2



DIMANCHE 9 FÉVRIER 2025

vs Irlande à 16h sur France 2 Italie vs Pays de Galles à 15H15 sur France 2Angleterre vs France à 17H45 sur France 2 Ecosse vs Irlande à 16h sur France 2

Les jeunes pousses en ouverture vendredi

Avant les grands, place aux U20 avec une affiche alléchante vendredi soir : Angleterre - France à 21h sur La Chaîne L’Équipe. Les Bleuets entendent bien marquer leur territoire face à des Anglais toujours dangereux à domicile. Un remake de la dernière finale mondiale de la catégorie qui avait tourné en faveur de l'Angleterre.

À suivre également : Italie - Pays de Galles (20h15) et Écosse - Irlande samedi (20h45).

Un week-end de rugby à ne pas manquer !

Trois jours, six rencontres, du spectacle assuré : ce week-end de 6 Nations s’annonce passionnant. Qui prendra l’ascendant dans la course au titre ? Le XV de France peut-il s’imposer dans le Temple du rugby ? Réponse à partir de vendredi, devant votre écran !