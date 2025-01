France U20. Stade Rochelais et Toulousain en force, 45 joueurs prometteurs pour le 6 Nations 2025

Le Tournoi des Six Nations 2025 approche : l’encadrement des U20 France a dévoilé une liste de 45 joueurs prometteurs. Entre clubs phares et jeunes talents, les attentes sont élevées.

Ce vendredi, l’encadrement de l’équipe U20 France Masculin a levé le voile sur le groupe des 45 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des Six Nations 2025.

Une liste qui reflète un savant mélange de talents prometteurs et de jeunes déjà expérimentés. Avec six joueurs du Stade Rochelais, cinq du Stade Toulousain et quatre de Toulon, les académies phares du rugby français confirment leur savoir-faire.

Une sélection basée sur la performance

Cédric Laborde, manager des U20, a dévoilé via le site de la FFR les critères ayant guidé cette sélection : « Une liste de 45 joueurs qui est issue à la fois du bilan des deux stages de novembre, des moins de 20 ans, des moins de 20 développement mais également du début de saison des joueurs en championnat. » Une approche méthodique qui assure une représentativité des meilleurs jeunes talents hexagonaux.

Avants (Club actuel / Club découvreur) AKRAB Lyam ( Montpellier HR / CS Gresivaudan Belledonne)

ALGAY Quentin (CA Brive / CA Brive)

BARET Mathis (FC Grenoble Lyon OU)

BOYER GALLARDO Lorencio (USA Perpignan / Rivesaltes Baixas Espira Agly XV)

BRITZ Baptiste (ASM Clermont Auvergne / US Tyrosse)

CHALUS CERCY Antoine (ASM Clermont Auvergne / CR Ancizes Comps)

DARQUIER Raphaël ( Stade Montois / Real Soldevilla Campetois)

DELIANCE Antoine (Lyon OU / RC Viriat)

FEAO Upaleto (Stade Rochelais / SCO Rugby Angers)

GARAULT Gabin (Stade Rochelais / Niort RC)

IBSAIENE Ellyjah (Union Bordeaux -Bègles / RC Libournais)

JEAN Enzo (Stade Rochelais / SC Chinonais)

JEAN CHRISTOPHE Samuel (RC Toulon / US Robert)

KANTE SAMBA Charles (Stade Rochelais / Niort RC)

KOFFI SEDJORO Isaac (Stade Français Paris / CO Multisport Bagneux Rugby)

MARZULLO Marceau (Stade Toulousain / JS Sauvian XV)

MEGHERBI Mohamed (Stade Toulousain / Stade Toulousain)

MEZOU Corentin (RC Toulon / UR Landerneau)

NGUIMBOUS Jacques (Union Bordeaux-Bègles / Rugby Pays Coutradais)

PUNTI Nils (Montpellier HR / RC Uzetien)

SANSON Bartholome (Lyon OU / Rugby Cellois Chesnaysien)

SORHAINDO Owen (RC Toulon / RC Massy Essonne)

TOLOFUA Sialevailea (Stade Toulousain / Stade Toulousain)

TRAVERSIER Noa ( Aviron Bayonnais / Bidart Union Club)

Un stage sous le signe du collectif

La préparation ne débutera pas au complet, certains joueurs restant mobilisés en Top 14 ou Pro D2. Mais cette phase sera marquée par un événement clé : « une semaine d’échange avec le XV de France où nous réaliserons des entraînements en commun », précise Laborde. Un moment crucial pour renforcer les liens entre générations et créer une entité forte pour les joueurs nés en 2005 et 2006.

Arrières (Club actuel / Club découvreur) BELAUBRE Mathys (ASM Clermont Auvergne / RC Riomois)

BRAU BOIRIE Fabien ( Section Paloise / Entente Sportive des Coteaux de l’Arrêt)

CAZEMAJOU Dylan (SU Agen / US Des Coteaux Pouyastruc)

COTARMANAC’H Jean (RC Vannes / XV Corsaire Saint Malo Rugby)

COWIE Oliver (RC Toulon / RC du Golfe)

DAROQUE Simon (Stade Toulousain / FC Villefranche de Lauragais)

DAUNIVUCU Simeli (Stade Rochelais / RAC Angérien)

GUILLAUD Axel (ASM Clermont Auvergne / CS Bourgoin Jallieu)

IBO Mathis (Stade Français Paris / RC Neuilly sur Marne)

JURD Diego (Stade Rochelais / Stade Rochelais)

KELETAONA Luka (CA Brive / St Cere Rugby)

KRETCHMANN Gabin (USA Perpignan / Jeunesse Sportive Illiberienne / Latour / Theza)

LEVEQUE Tom (Aviron Bayonnais / US Mouguerre)

MIGNOT Charly (Lyon OU / St Savin Sportif)

MOTASSI Thibaut (Stade Français Paris / Rueil AC)

MOUSQUES Xan (Aviron Bayonnais / US Nafaroa)

PACOME Ugo ( Colomiers Rugby / US Colomiers)

RATES Melvyn (FC Grenoble / US Rhone XV)

TACCOLA Robin (RC Vannes / Rueil AC)

TILLOLES Baptiste (Aviron Bayonnais / Emak Hor Rugby Arcangues / Bassussarry)

VIGNERES Lucas (Stade Toulousain / Seilh Aussonne Fenouillet XV)

Le Stade Rochelais et Toulousain en force

Parmi les 45 noms, on retrouve des clubs qui dominent le rugby de formation. Le Stade Rochelais est le plus représenté avec six éléments, dont le pilier Upaleto Feao et le centre Simeli Daunivucu, qui compte déjà trois feuilles de match cette saison en Top 14. Le Stade Toulousain n’est pas en reste avec cinq joueurs, à l’image du 3e ligne Sialevailea Tolofua et le demi de mêlée Simon Daroque. Ce dernier était titulaire face aux Rochelais la semaine dernière. Quant à Tolofua, il a même marqué à Deflandre.

programme">Programme Samedi 1er février : France- Pays de Galles (Vannes, Stade de la Rabine, 21h10)

Vendredi 07 février : Angleterre -France (Londres Recreation Ground, 21h00)

Samedi 22 février : Italie -France (Trévise, Stadio Comunale di Monigo, 20h45)

Vendredi 07 mars : Irlande -France (Cork, Virgin Media Park, 21h00)

Vendredi 14 mars : France- Ecosse (Paris, Stade Jean Bouin, 21h15)

Avec cette liste prometteuse, l’objectif est clair : poser les bases d’un groupe compétitif pour briller lors du Tournoi des 6 Nations et au-delà. Les regards se tournent désormais vers le début de la compétition, le 1er février prochain face au Pays de Galles. Comme le XV de France, les Bleuets se déplaceront trois fois cette année.

En Angleterre, puis en Italie et en enfin en Irlande en l'espace de quelques semaines. Un triptyque pas facile à gérer. L'an passé, les jeunes Tricolores n'avaient remporté que deux matchs et terminé à la 3e place. Cette génération aura à coeur de réaliser un tournoi plus abouti même si la tâche ne sera pas aisée.