RESUME VIDEO. 6 Nations. 12 vs 15, même pas peur ! Les Bleuets s'offrent un succès historique

Cartons, suspense et exploit ! La France U20, pourtant réduite à 12 contre 15, a fait plier l’Irlande (22-12). Une prestation héroïque portée par un Lyam Akrab toujours aussi insatiable.

Vendredi soir, à Cork, l'équipe de France des moins de 20 ans a réalisé une belle performance en s'imposant 22 à 12 face à l'Irlande. Dès les premières minutes, les Bleuets ont affiché une domination nette, avec 80 % d'occupation et 69 % de possession.

Cette suprématie s'est concrétisée par deux essais rapides des trois-quarts Jon Echegaray (14ᵉ) et Tom Lévêque (18ᵉ), fruits d'un travail collectif efficace des avants.

La résilience française

Cependant, la machine française s'est enrayée peu avant la mi-temps. Noa Traversier, après une erreur près de l'en-but irlandais, a écopé d'un carton jaune pour plaquage dangereux. Cette sanction a marqué le début d'une série noire pour les Bleuets, qui ont accumulé les fautes. Bartholomé Sanson a été pénalisé pour anti-jeu, suivi de Jon Echegaray, entraînant un essai de pénalité pour l'Irlande. Les Français se sont ainsi retrouvés à 12 contre 15 pendant plusieurs minutes.

Malgré cette infériorité numérique, les jeunes Tricolores ont fait preuve d'une solidarité exemplaire. Le pilier Lyam Akrab, déjà auteur de quatre essais dans la compétition, a inscrit un doublé, portant son total à six réalisations et consolidant sa position de meilleur marqueur du Tournoi des Six Nations U20. Son premier essai a permis aux Français de creuser l'écart malgré les circonstances défavorables.

La défense française a été héroïque, repoussant les assauts irlandais avec détermination. Même en infériorité, les Bleuets ont su contenir les offensives adverses, montrant une organisation et une combativité exemplaires. Les Irlandais, malgré leur supériorité numérique temporaire, n'ont pas su exploiter ces opportunités, butant constamment sur une défense tricolore bien en place.

Un exploit historique

Cette victoire est d'autant plus significative qu'elle est la première des Bleuets en terre irlandaise depuis 2011. Elle témoigne de la qualité de cette génération, capable de surmonter l'adversité et de s'imposer dans des conditions difficiles. Ce succès permet à la France de rester en course pour le titre, à une journée de la fin du tournoi.

Lyam Akrab, un pilier décisif Impossible de conclure sans saluer la performance exceptionnelle de Lyam Akrab. Le pilier montpelliérain, qui a déjà plusieurs feuilles de match en Top 14 et en Challenge Cup, s'affirme comme un atout majeur de cette équipe. Non seulement par sa puissance en mêlée, mais aussi par son efficacité offensive. Avec six essais en quatre matchs, il est le meilleur marqueur du tournoi, une performance rare pour un joueur de première ligne.

Avec cette victoire, les Bleuets se positionnent favorablement pour la suite de la compétition. Ils devront toutefois travailler sur leur discipline pour éviter les sanctions qui auraient pu coûter cher face à une équipe plus opportuniste. Néanmoins, la solidarité et la résilience dont ils ont fait preuve sont de bon augure pour les échéances futures.