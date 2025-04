XV DE FRANCE. 19 ans, 7 essais, 43 plaquages : la relève de Marchand et Mauvaka est assurée chez les Bleus

Après la fusée Bielle-Biarrey, voici le crack Akrab : la génération bleue qui affole les compteurs.

À 19 ans, Lyam Akrab n’a pas seulement levé le trophée du Tournoi des Six Nations U20 avec les Bleuets.

Il a aussi raflé les suffrages individuels. Auteur d’un tournoi aussi tonitruant qu’efficace, le jeune talonneur du MHR a été désigné meilleur joueur de la compétition. Une récompense aussi logique que méritée pour un joueur prometteur.

CHAMPIONS CUP. Coup double pour Lyon, capitale européenne du rugby en 2027

Sept essais, une référence

Avec sept essais inscrits en cinq matchs, Akrab entre dans l’histoire. Jamais un avant n’avait autant scoré dans un Tournoi U20. Il devance même la concurrence, à l’exception de l’ouvreur anglais Ben Coen. Mais Lyam Akrab n’a pas brillé que dans les zones de marque. Avec 43 plaquages réussis, trois ballons captés en touche, et une participation active à une mêlée française impériale (82,5 % de réussite), le jeune Héraultais a été omniprésent.

Ajoutez à cela une efficacité défensive bluffante (près de 89 % de plaquages réussis), et vous obtenez le profil d’un joueur prêt à exploser dans l’élite. Explosif au contact, précis dans les phases statiques, Akrab coche déjà toutes les cases du talonneur moderne.

TOP 14. Ribbans au repos, Dréan d’entrée : La composition probable du RCT pour le périlleux déplacement à Vannes

Le plus impressionnant, peut-être, c’est la maturité affichée par le jeune homme. Dans ses mots pour Midi Libre, une forme de recul sur son parcours, et beaucoup de reconnaissance. « Je ne suis pas arrivé jusqu’au rugby tout seul. C’est grâce à ma mère, elle a vu que le foot, ce n’était pas mon truc… », sourit-il.

Montpellier, terrain d’avenir ?

Avec huit apparitions chez les pros cette saison, Lyam Akrab commence à pointer le bout de son nez dans la rotation montpelliéraine. Et vu l’état de forme du MHR, il se pourrait que les minutes s’accumulent plus vite que prévu. Le club tient là un pur produit à polir. Et peut-être à façonner pour en faire un leader du pack dans les années à venir.

Un message pour le rugby français

Après Louis Bielle-Biarrey chez les A, Lyam Akrab devient le deuxième Français à décrocher un titre de meilleur joueur dans ce Tournoi 2025. Un doublé qui illustre la santé du rugby de tricolore. Et envoie un message au reste de l’Europe : Akrab pourrait bien être l’un des futurs visages du XV de France.