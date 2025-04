TOP 14. Ribbans au repos, Dréan d’entrée : La composition probable du RCT pour le périlleux déplacement à Vannes

Pour le déplacement à Vannes, Pierre Mignoni devrait effectuer une petite dizaine de changements par rapport à l’équipe qui a battu Clermont.

Mine de rien, c’est un déplacement charnière qui va se présenter au RCT ce week-end. Alors que ses concurrents joueront tous des derbys limitant forcément le nombre de kilomètres, le club varois va, lui, effectuer le plus long déplacement de la saison de Top 14.

Distantes de plus de 1300 kilomètres, Toulon et Vannes ne sont effectivement pas la porte à côté. C’est donc à coup d’avion puis de bus que les Varois rejoindront la Rabine, ce jeudi. Mais quelle équipe alignera Pierre Mignoni samedi après-midi ?

Avec 13 points d’avance sur Bayonne, les coéquipiers de Baptiste Serin sont en train d’assurer leur 3ème place. Jusqu’à pouvoir gérer la fraîcheur des troupes ? Plus ou moins, car avec une 2ème place à 2 points seulement avant la 22ème journée et en sachant l’importance que peut avoir d’éviter la case "barrage", le staff toulonnais doit se questionner.

Sinckler et Ribbans absents

Quoi qu’il en soit, c’est une composition solide qui se présentera face au dernier du championnat. Si l’Anglais Kyle Sinckler est toujours absent et son compatriote et capitaine David Ribbans mis au repos après avoir beaucoup enchaîné, ils devraient être remplacés par Beka Gigashvili et Alainuese. Une place devrait être faite sur le banc au Breton Corentin Mézou, qui pourrait être opposé à son frère.

Ailleurs, Facundo Isa est de retour et devrait être titulaire en numéro 8, entouré d’Abadie et de Le Corvec. Baptiste Serin sera a priori le titulaire à la mêlée, associé à Paolo Garbisi, laissé au repos le week-end dernier.

Derrière, la flèche bretonne Gaël Dréan sera titulaire face à ses confrères, tandis que Melvyn Jaminet devrait retrouver le numéro 15 à la place du très bon Domon, qui glissera sur la banc.

Enfin, Ma’a Nonu sera-t-il titulaire pour la première fois depuis son retour à Toulon ? Si Sinzelle souffle un peu, ce n’est pas impossible, aux côtés de son compère Leicester Fainga’anuku.