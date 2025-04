CHAMPIONS CUP. Coup double pour Lyon, capitale européenne du rugby en 2027

Lyon accueillera les finales de Champions Cup et de Challenge Cup en 2027 : l’OL Stadium reprend la lumière

Onze ans après avoir vibré au rythme des finales européennes, Lyon s’apprête à revivre un week-end de rugby XXL. L’EPCR a officialisé ce jeudi le retour des finales de Champions Cup et de Challenge Cup sur la pelouse de l’OL Stadium en 2027. Ce sera la deuxième fois que le stade de Décines-Charpieu accueille l’événement, après une première réussie en 2016.

Un écrin taillé pour l’Europe

Avec ses 59 000 places et ses infrastructures modernes, l’enceinte de l’Olympique lyonnais a déjà fait ses preuves, que ce soit en Top 14, en Champions Cup ou lors de la Coupe du monde 2023.

Elle avait notamment servi de théâtre à l'affiche spectaculaire France - Italie, mais aussi à la démonstration des All Blacks face aux Azzurri. En 2016, les supporters s’y étaient déjà entassés pour deux finales au parfum très anglais : Saracens - Racing 92 (21-9) et Montpellier - Harlequins (26-19).

« L’OL Stadium est une enceinte de classe mondiale et nous sommes fiers de faire partie de son héritage sportif », s’est réjoui Dominic McKay, président de l’EPCR. Le dirigeant a aussi salué l’engagement croissant de Lyon pour faire rayonner le rugby dans l’Hexagone et en Europe.

Un coup de projecteur sur Lyon et le rugby français

Après Cardiff en 2025 et Bilbao en 2026, Lyon sera donc la dernière étape d’un triptyque européen prestigieux. C’est un signe fort envoyé à la France, pays hôte du Mondial en 2023, qui continue de surfer sur une dynamique exceptionnelle en termes d’image, de fréquentation et de résultats, avec plusieurs clubs tricolores encore en course pour soulever un trophée cette saison.

John Textor, propriétaire de l’OL et du Groupama Stadium, ne cache pas sa satisfaction : « Cette nouvelle collaboration confirme la confiance de l’EPCR et témoigne de l’engouement local. Toute notre communauté attend avec impatience de revivre les émotions fortes d’un tel rendez-vous. »

Le rugby français en terrain conquis

L’EPCR a fait un choix logique et ambitieux. À Lyon, les finales 2027 auront droit à un cadre spectaculaire et à un public bouillant, dans une ville où le rugby prend chaque année un peu plus d’ampleur. Reste à savoir qui foulera la pelouse en mai 2027 (on a déjà notre petite idée).