6 Nations. XV de France. Matthieu Jalibert, le choix naturel ? Galthié livre les premiers indices

Qui sera l’ouvreur pour le Crunch ? Avec Ntamack suspendu, Fabien Galthié doit revoir sa copie. Jalibert peut-il être la solution face aux Anglais ? Premiers éléments de réponse du sélectionneur.

Le Tournoi des 6 Nations 2025 bat son plein et les Bleus ont lancé la compétition sur les chapeaux de roue avec une victoire écrasante contre le Pays de Galles (43-0). Mais un événement est venu assombrir ce succès : le carton rouge de Romain Ntamack, qui le prive du Crunch contre l'Angleterre samedi prochain.

6 Nations. 'Croissant Squad', 'copie low-cost', les supporters sud-af se moquent du coaching du XV de FranceQui pour prendre le relais à l'ouverture ? Fabien Galthié a donné des premiers indices sur France 2, et tout porte à croire que Matthieu Jalibert pourrait retrouver une place de titulaire. Il n'était pas dans le groupe pour préparer le match contre les Gallois.

Jalibert, une solution logique ?

Interrogé sur les options à l'ouverture, le sélectionneur a rappelé que Thomas Ramos avait été utilisé à ce poste en novembre dernier. Mais à l'époque, le staff pouvait compter sur Romain Buros et Léo Barré. Or, le Bordelais et le Parisien ne sont pas disponibles cet hiver.

Ce qui change la donne. Galthié a moins d'options dans sa manche. "Matthieu Jalibert était avec nous aussi au mois de novembre, donc aujourd'hui il est parmi les quarante-deux joueurs convoqués, potentiels attaquants et ouvreurs de samedi prochain", a déclaré Galthié. Il pourrait ainsi former la charnière bleue aux côtés d'Antoine Dupont.

Le technicien tricolore a également expliqué ses choix stratégiques : "On préfère les qualités de finisseur de Louis Bielle-Biarrey dans le couloir, et sa capacité à utiliser son pied pour accélérer le jeu." Une décision qui pousse donc Ramos à rester à l'arrière, une option plus rassurante pour le staff, alors que Damian Penaud fait aussi son retour dans le groupe.

Une composition encore mouvante ?

Avec un banc en configuration 6 avants / 2 trois-quarts, les options derrière seront restreintes. Jalibert semble donc s'imposer comme la solution la plus naturelle pour ce choc à Twickenham. Mais Galthié laisse planer une incertitude : "Louis à l'arrière, c'est aussi une possibilité. Mais ça bougerait les équilibres."

XV de France. Ramos, Dupont ou tout simplement Jalibert : qui pour endosser le numéro 10 après l'exclusion de Ntamack ?Réponse finale dans les prochains jours, mais une chose est sûre : les Bleus devront être au rendez-vous pour maintenir leur invincibilité et s'affirmer comme les patrons de ce 6 Nations.