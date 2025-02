6 Nations. 'Croissant Squad', 'copie low-cost', les supporters sud-af se moquent du coaching du XV de France

Le XV de France a frappé fort face au Pays de Galles, mais c’est son coaching audacieux qui intrigue. Et si Galthié s’inspirait des Springboks avec un ''bomb squad'' à la française ?

Ce vendredi soir, le XV de France a maitrisé de bout en bout son match face au Pays de Galles. Rarement dépassé, encore moins inquiété, les Bleus ont joué à leur main et décroché un précieux succès bonifié dans la course au titre. La partie était pliée aux citrons après quatre essais transformés par Thomas Ramos de Théo Attissogbe et Louis Bielle-Biarrey. Et même si les Gallois n'ont pas renoncé, ils ne pouvaient pas faire grand-chose face au solide rideau défensif tricolore.

Les Bleus s’inspirent-ils des Springboks ?

En prenant largement le score dès le premier acte, les Tricolores ont permis au staff de faire tourner rapidement dans la partie. Un coaching avant la 50e qui avait plusieurs objectifs : "redonner de l'énergie" à l'équipe pour éviter un éventuel trou d'air en raison de l'avance au score. Mais aussi donner du temps de jeu à tout le monde en vue des prochaines oppositions.

Tout en reposant d'autres éléments comme Atonio, Dupont ou encore Roumat et Meafou. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit sortir le capitaine du XV de France à la 50e. En général, sa doublure se contente d'une poignée de minutes. Mais Le Garrec a pu jouer une demi-heure à l'instar des autres finisseurs.

Un coaching massif avec Baille, Marchand, Colombe, Guillard ou encore Auradou qui avait de quoi impressionner. Imaginez les Gallois qui, après avoir bataillé pendant cinquante minutes face Atonio, doivent se coltiner la puissance du Rochelais Colombe ou encore du véloce Baille. Sans oublier les vérins de Marchand dans les rucks.

Une référence à Temu qui fait sourire (ou grincer des dents)

A voir les six joueurs entrer sur le pré en courant comme un seul homme, d'aucuns n'ont pu s'empêcher de faire la comparaison avec le célèbre "bomb squad" des Springboks. Qui consiste envoyer sur le pré l'intégralité ou presque du banc, généralement cinq ou six avants, d'une seule traite pour asphyxier l'adversaire. Une stratégie qui a souvent porté ses fruits côté sud-africain. Et qui inspire sans doute d'autres nations comme la France.

Toujours est-il que la version française de "l'équipe de déminage" sud-africaine a doucement amuser les supporters. Certains sur les réseaux sociaux n'hésitant pas à parler de "croissant squad" plutôt que "bomb squad". Ou à estimer que l'encadrement tricolore avait commandé son groupe d'intervention sur Temu. La plateforme chinoise de revente de produits pas forcément de qualité.

Pour beaucoup de fans anglo-saxons, voire sud-africains, ce n'était qu'une pale copie des Springboks. Néanmoins, comme la souligner Galthié, l'idée derrière ce coaching massif n'était pas d'enfoncer les Gallois mais plutôt de gérer ses ouailles puisque le match était bien parti pour être gagné. La physionomie de la prochaine rencontre sera bien différente. Et il sera alors temps de juger si la France entend avoir sa propre version du "bomb squad". Néanmoins, on imagine mal Antoine Dupont sortir à la 50e.