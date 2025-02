XV de France. Ramos, Dupont ou tout simplement Jalibert : qui pour endosser le numéro 10 après l'exclusion de Ntamack ?

L’exclusion de Ntamack rebat les cartes en vue du Crunch. Son absence va-t-elle tout changer pour les Bleus ? Galthié et son staff doivent vite trancher.

La très large victoire du XV de France en ouverture du 6 Nations a fait naître beaucoup de certitude dans les rangs tricolores. Mais aussi entraîné une grosse interrogation. Qui aligner à l'ouverture contre l'Angleterre ? "Le carton rouge de Romain nous pose question", confiait sans détours le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié sur France 2.

Pourquoi la suspension de Ntamack change tout, ou presque ?

L'ouvreur du Stade Toulousain faisait son grand retour sous les couleurs tricolores, 538 jours après sa blessure face à l'Ecosse. Une soirée de fête gâchée par un plaquage dangereux en fin de partie qui va le priver à coup sûr du Crunch. Quand même son audition pourrait être avancée pour permettre à Romain Ntamack de participer à la suite du Tournoi, il devrait être suspendu. Mais à quelle sauce sera-t-il mangé ?

Je sais que parfois, il y a des remises de peine, etc. On attend de voir ce qui va se passer. On aura des nouvelles assez rapidement je pense. Il se retrouve dans une position défavorable. Il y a un premier plaqueur, le mec (Ben Thomas) se baisse un petit peu. Du coup, Romain met l'épaule directement. Mais je pense qu'il y a quand même des circonstances atténuantes. De toute façon, ce n'est pas nous qui gérons ça. C'est l'organisation du Six Nations. (Pierre-Louis Barassi via L'Equipe)

Des circonstances atténuantes, comme son casier disciplinaire, pourraient en effet lui être favorable. Néanmoins, le staff de l'équipe de France se doit de préparer le match face à l'Angleterre dans les meilleures conditions. Aussitôt la décision du corps arbitrale prise, tout le monde à commencer à gamberger, des supporters aux journalistes en passant bien évidemment par l'encadrement tricolore. Qui titulariser contre les Anglais ?

Crunch 2025 : qui portera le numéro 10 face à l’Angleterre ?

Le nom de Jalibert était sur toutes les bouches. Mais le Bordelais va-t-il une fois de plus bénéficier de l'absence du Toulousain pour endosser le numéro 10 comme cela avait été le cas à la Coupe du monde 2023 ? Les supporters de l'UBB militent certainement pour. Mais les récents choix de Galthié et ses adjoints ne laissent sans doute pas beaucoup de suspense.

Ntamack absent l'automne dernier, c'est Thomas Ramos qui avait assuré l'intérim. Et avec beaucoup de justesse. L'arrière des Rouge et Noir a beau préférer évoluer à l'arrière. Il n'en reste pas moins que sa conduite du jeu et ses choix sont toujours judicieux. Il y a un an, c'est lui qui était à l'ouverture face à ces mêmes Anglais dans le cadre du 6 Nations 2024 aux côtés de Le Garrec. Avec le retour d'Antoine Dupont aux commandes de la mêlée, l'association semble toute trouvée.

Il existe pourtant des options. Comme mettre Dupont à l'ouverture et laisser Ramos à l'arrière tout en confiant les clés de la mêlée au Racingman. L'adversaire qui se profile à l'horizon pourrait en effet pousser Galthié à se creuser les méninges. Qui mettre à l'arrière si Ramos prend les commandes de l'attaque ? Pour rappel, le Parisien Léo Barré est indisponible après sa commotion en Top 14.

Un XV de France remodelé : quel impact face aux Anglais ?

Ce vendredi, c'est Bielle-Biarrey qui a remplacé le Toulousain lors de sa sortie. Sur le papier, cela semble être la meilleure option. On sait aussi que Théo Attissogbe y a déjà évolué. "C’est un poste différent, mais c’est un poste auquel je peux jouer. Si jamais on me le demande, c’est sûr que je ne refuserai pas", a d'ailleurs confié le Palois au Midi Olympique après la victoire à Saint-Denis.

La ligne d'attaque du XV de France ne manque pas de polyvalence. Mais face à des Anglais qui pourraient arroser les Bleus à Twickenham, les Bleus ont besoin d'assurance à l'arrière. Surtout face à un Freddie Steward dont la réputation n'est plus à faire dans les airs. Face à un joueur moins expérimenté au poste, il pourrait s'en donner à coeur joie.

Angleterre-France : la bataille de Twickenham déjà lancée

On n'oublie cependant pas que c'est Bielle-Biarrey qui était titulaire en 15 face à Leicester en Champions Cup début décembre. Et cela ne l'avait pas empêché de marquer deux essais. À partir de là, et avec tous les éléments cités précédemment, la question du titulaire à l'ouverture se pose-t-elle vraiment ? Ramos semble désigné tout comme son remplaçant à l'arrière.

D'autant que les Bleus devraient récupérer Damian Penaud pour couvrir l'aile laissée libre par son coéquipier à l'UBB. Dès lors, la seule question qui pourrait rester en suspens d'ici à l'annonce de la composition pourrait concerner l'autre aile. La laisser à Théo Attissogbe ou bien rappeler un Gabin Villière qui pourrait apporter une option plus physique aux Tricolores face aux Anglais ? A moins que... Matthieu Jalibert soit tout simplement l'homme de la situation.