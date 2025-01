6 NATIONS. Le Pays de Galles dos au mur : Gatland peut-il éviter la catastrophe ?

Après 12 défaites consécutives et une cuillère de bois en 2024, le XV du Poireau cherche à prouver qu’il n’est pas mort.

Les Gallois abordent ce Tournoi des Six Nations avec un poids énorme sur les épaules. En 2024, ils ont enchaîné 12 défaites de rang, un record depuis 1937. Loin de leurs années de gloire, ils doivent désormais prouver qu’ils n’ont pas totalement disparu du paysage du rugby mondial. Warren Gatland, toujours en poste malgré la tempête, doit abattre ses dernières cartes.

Un XV du Poireau en pleine crise

La dernière édition du Tournoi a été une véritable humiliation : cinq matchs, cinq défaites, et une première cuillère de bois depuis 2003. L’équipe semblait sans solution, incapable d’imposer son jeu et dépassée physiquement. La suite de l'année 2024 n’a rien arrangé, avec des revers enchaînés face aux grandes nations comme aux équipes de second rang.

Warren Gatland, le dernier espoir ?

Arrivé en 2022 pour redresser la barre, le technicien néo-zélandais joue gros sur ce Tournoi. Il sait qu’un nouvel échec pourrait lui coûter sa place. "Nous n’avons plus rien à perdre, donc c’est peut-être notre plus grande force", a-t-il lancé à Wales Online. En clair, tout le monde attend le Pays de Galles au fond du classement, mais Gatland espère prouver que son équipe a encore du caractère.

Pour tenter d’éviter un nouvel effondrement, le sélectionneur a rappelé des cadres comme Josh Adams (59 sélections), Liam Williams (92) et Taulupe Faletau (104). Leur expérience sera importante dans un groupe qui manque de confiance. Mais cette décision pose question. Si Gatland a bâti ses succès passés sur cette génération, il faut savoir dire stop. Ces choix montrent surtout la faiblesse du vivier gallois.

Dan Edwards, l’énigme en 10

Avec Sam Costelow blessé et Gareth Anscombe écarté, la charnière est un chantier. Dan Edwards, jeune ouvreur de 21 ans, pourrait être lancé dans le grand bain. "Il a montré de belles choses avec les Ospreys", assure Gatland. Il parait tout de même bien loin du niveau des autres demis d’ouverture du Tournoi.

Le calendrier

L’entrée en matière sera brutale : un déplacement au Stade de France face aux Bleus en pleine confiance. Mais dès la deuxième journée, un match à Rome face à l’Italie pourrait leur offrir une première victoire salvatrice. Ensuite, ils recevront l’Angleterre et l’Irlande, avant un dernier déplacement en Écosse.

Objectif : éviter le pire

Soyons honnêtes : le Pays de Galles ne joue pas le titre. Son objectif est simple : renouer avec la victoire et laisser passer ces années difficiles. Un succès à Rome ou un exploit à domicile, et l’honneur serait sauf. Mais une nouvelle campagne catastrophique pourrait marquer la fin d’une ère.