6 NATIONS. Sexton, O'Driscoll, Parisse : les records qui pourraient tomber lors du Tournoi 2025

Qui dit Six Nations dit légende et héritage. Quels joueurs ou équipes pourraient inscrire leur nom au panthéon lors de cette édition ?

Chaque Tournoi des Six Nations est une occasion de réécrire l’histoire. Entre exploits individuels et performances collectives, certaines marques paraissent imbattables, mais d’autres pourraient bien vaciller cette année. Voici les records à surveiller pour cette édition 2025.

Grand Chelem : la France pour rattraper le pays de Galles ?

Avec 10 Grands Chelems à son actif, le XV de France a encore du chemin pour rattraper l’Angleterre (13) et le pays de Galles (12). Après leur triomphe de 2022, les Bleus peuvent-ils venir égaler les Gallois dans les années à venir ? L’Irlande, qui en compte 4, a encore beaucoup de chemin à parcourir malgré sa belle dynamique ces dernières années.

Sexton toujours au sommet

Avec 566 points inscrits dans le Tournoi, Jonathan Sexton reste le meilleur réalisateur de l’histoire. Son départ en retraite ouvre une opportunité pour un joueur comme Thomas Ramos (152), qui peut grimper dans le classement s’il continue à empiler les points au pied. L’Écossais Finn Russell (229) peut aussi se rapprocher, mais ce record parait complètement inatteignable pour les deux joueurs.

O’Driscoll et les 26 essais

Le record d’essais du 6 Nations est toujours détenu par Brian O’Driscoll avec 26 réalisations. Mais Damian Penaud (15), actuel deuxième meilleur marqueur de l’histoire des Bleus, n’est plus si loin. S’il réalise un tournoi prolifique, il pourrait bien s’approcher de ce chiffre mythique. Marquer onze essais en cinq matchs (quatre puisqu’il est forfait pour vendredi) parait impossible, et il faudra sûrement attendre une ou deux éditions supplémentaires pour voir cette marque tomber. Mais attention à ne pas trop s’avancer quand on parle d’un joueur capable de marquer un sextuplé en Champions Cup !

Un record de points en danger ?

L’Angleterre détient toujours le record du plus grand nombre de points marqués en une édition avec 229 unités en 2001. Avec l’évolution du rugby vers un jeu de plus en plus offensif et les nouvelles générations talentueuses, ce record pourrait-il être battu ? Si les Bleus ou l’Irlande marquent de gros scores face au Pays de Galles ou à l’Italie, rien n’est impossible…

Parisse, le roi des capes

Avec 69 matchs disputés dans le Tournoi, Sergio Parisse semble difficilement rattrapable. Aucun joueur actuel ne parait en mesure de venir menacer cette longévité, du moins pas avant plusieurs années.

Avec de nombreux joueurs en pleine ascension et des équipes toujours plus compétitives, cette édition du Tournoi pourrait bien faire tomber quelques records. Entre les exploits de Penaud, la quête de titres et l’évolution du jeu offensif, cette édition s’annonce passionnante.