Jelonch out, Barassi in : les 5 finalistes du Top 14 qui (devraient) rejoindre le XV de France chez les All Blacks

Si 37 joueurs ont embarqué direction Auckland, cinq places restent à pourvoir parmi la liste définitive des 42 joueurs qui prépareront les 3 tests face aux All Blacks.

Après avoir décalé l’annonce de 48h afin d’affiner ses choix en vue du voyage en Nouvelle-Zélande, le staff du XV de France n’en a pas tout à fait fini avec les listes.

Selon les critères établis, les membres dits premiums du XV de France seront laissés au repos, tout comme les joueurs ayant joué plus de 2000 minutes cette saison. Ainsi, les cadres que sont Marchand, Meafou, Ntamack, Ramos, Lucu, Penaud ou Bielle-Biarrey ne feront a priori donc pas faire le voyage.

Tout comme Anthony Jelonch, un temps pressenti après sa très belle fin de saison, mais qui devrait tranquillement recharger les batteries cet été, lui qui a déjà connu une tournée dans l’hémisphère sud en 2021.

Barassi, Gazzotti et les autres

Car selon L’Equipe, la place devrait être faite à des profils comme Joshua Brennan, Pierre-Louis Barassi, Marko Gazzotti, Pierre Bochaton et Nicolas Depoortere, pas encore installés en Bleu et qui auront donc l’occasion de marquer des points en vue des prochaines échéances internationales.

Des garçons qui devraient donc, sauf blessure, connaître la fameuse tournée au pays des Kiwis dont tout le monde rêvait, premiums y compris. Si cela venait à se confirmer, il y aurait tout de même une petite déception de ne pas voir des joueurs comme Maxime Lamothe, Mathis Castro-Ferreira, Dimitri Delibes ou Romain Buros embarquer.

Mais même en l’absence des cadres, le vivier tricolore est toujours aussi fourni…