Roumat incertain, Meafou sur le banc : La compo problable du Stade Toulousain en finale du Top 14

Pour renverser l’UBB, le grand habitué des finales qu’est Ugo Mola devrait aligner une équipe tres très proche de celle qui a battu Bayonne.

Samedi soir sur les coups de 21 heures, on aura donc le droit au remake de la dernière finale de Top 14. Mais cette fois, ne vous attendez pas à 60 points inscrits par le Stade Toulousain face à une UBB lessivée et surpassée.

Là, Bordeaux sera favori et va tout tenter pour rendre cette saison définitivement historique, en ne laissant pas passer l’occasion de faire un doublé, et même un quadruplé inédit. Plus qu’une finale, plus qu’un derby, c’est un nouveau rendez-vous dans cette rivalité grandissante le long de la Garonne, qui nous attend au stade de France.

Mais pour renverser le récent champion d’Europe, le grand habitué de l’enceinte dionysienne qu’est Ugo Mola (3 finales jouées en tant qu’entraîneur, 3 gagnées) va devoir trancher. Et certainement ne pas changer grand-chose à l’équipe qui a péniblement Bayonne vendredi dernier, afin de conserver un banc très fort et susceptible de faire la différence.

Castro-Ferreira à la place de Roumat ?

Ainsi, il n’est pas impossible qu’en première ligne, Cyril Baille demeure à nouveau parmi les finisseurs, laissant le numéro 1 à Neti. Que dans la cage, l’homme montagne Many Meafou - un peu à cours de rythme ces dernières semaines - n’entre qu’à la 50ème minute pour marteler une défense qui aura déjà lutté.

Ailleurs, il est important de noter qu’Alexandre Roumat est incertain. Son protège dents connecté a bipé lors de la demi-finale face à l’Aviron Bayonnais, confirmait Ugo Mola en conférence de presse. Si Anthony Jelonch devrait à nouveau être titulaire en numéro 8 samedi soir, c’est Mathis Castro-Ferreira qui entrerait sur le banc en cas de forfait du Landais.

Derrière, ce devrait être du pareil au même, avec Graou et Ntamack à la charnière, Chocobares et Barassi au centre et les polyvalents Kinghorn et Mallia aux ailes. L’Ecossais est revenu la semaine dernière d’une blessure au genou et devrait proposer un beau duel face à Damian Penaud.

Enfin, Thomas Ramos sera l’arrière, leader et buteur de cette équipe bien décidée à aller remporter un 3ème bouclier de Brennus en 3 ans.

TOULOUSE 1 Neti 2 Marchand 3 Aldegheri 4 Brennan 5 Flament 6 Cros 8 Jelonch 7 Willis 9 Graou 10 Ntamack 11 Kinghorn 12 Chocobares 13 Barassi 14 Mallia 15 Ramos