Ils vont briller, ils vont flopper : nos prédictions pour le Top 10 des recrues du Top 14

Parmi la centaine de transferts prévus en Top 14, certains sont plus attendus que d'autres. Mais qui va réussir, qui va décevoir ?

Ils vont cartonner : Gabin Lorre/ Alexandre Fischer Vaea Fifita Davit Niniashvili/

Il aurait pu signer en Top 14 l’an dernier mais avait finalement préféré rester fidèle à Béziers un an de plus. Bilan ? 16 essais, un leadership de plus en plus affirmé, une prise du but régulière et des gestes de folie. Bref, Gabin Lorre (appelé cet été par Fabien Galthié pour préparer le match face à l’Angleterre A) à tous les arguments pour se régaler à Lyon, au sein d’une équipe qui cherche à produire du jeu.

ProD2, pied gauche à la Roberto Carlos… 5 choses à savoir sur Gabin Lorre, le nouvel appelé des Bleus

Davit Niniashvili, lui, devrait continuer sur sa lancée. Sa fougue, ses qualités athlétiques uniques et son très long pied droit étaient ce qu’il manquait à une équipe de La Rochelle pataude la saison dernière. Considéré comme l’un des plus grands talents de la planète à son poste, il va devoir gommer ses petits péchés de gourmandise pour définitivement devenir une référence à l’arrière.

Sur la lancée de ses 120 minutes démentielles (40 plaquages !) disputées lors de tournée d’été démentielle en Nouvelle-Zélande, la "Fish" va arriver dans un nouveau projet à Bayonne, ce qui devrait le maintenir sur sa dynamique. Le club avait besoin d’un ferrailleur de son genre, managé par Greg Patat. On le voit réussir.

XV DE FRANCE. Comme Dusautoir en 2007, le ''White Destroyer'' Alex Fischer s’est fait un nom au pays des All Blacks

Tout comme Vaea Fifita, recrue phare et tardive de Montauban, qui va devoir se démener pour guider le promu vers un maintien qui s’annonce presque impossible. Leader des Tonga et des Scarlets depuis plusieurs saisons, nul doute que ses qualités athlétiques hors-normes, son expérience et sa polyvalence devant aideront grandement le club Tarn-et-Garonnais. Il pourrait être l’une bonnes surprises de la saison, malgré ses 33 ans.

Ils vont rentrer dans le rang : Facundo Isa / Julian Montoya

/ Zach Mercer/ Juan Brex

En milieu de tableau, évidemment, des noms connus. Facundo Isa va faire du bien à Pau grâce à sa puissance, sans aucun doute, mais à bientôt 32 ans, ce joueur parfois irrégulier va-t-il s’adapter rapidement à un nouvel environnement ?

Dans le même sens, son pote Julian Montoya va débarquer de Leicester pour donner une assise supplémentaire au pack palois. Joueur de l’ombre qui déçoit rarement, l’Argentin répondra-t-il néanmoins aux grandes attentes qui entourent sa venue ? Passera-t-il réellement devant le local Lucas Rey ? Peut-être pas…

TOP 14. Du costaud devant, une ligne de 3/4 flamboyante : l'équipe type de Pau en 2025-2026

Quid de Zach Mercer à Toulon ? Moins étincelant en Angleterre ces dernières saisons, pas sûr qu'il retrouve le niveau qui était le sien en 2022, lorsqu'il survolait le Top 14. Mais le numéro 8 reste un talent à part.

TOP 14. TRANSFERT. Le RCT bientôt avec la paire de centres de l’équipe d’Italie ? Un joueur y travaille

Quant à Juan Ignacio Brex, sur lequel le RCT s’est rabattu en comprenant qu’il ne pourrait faire venir son compatriote Tommaso Menoncello cette année, il n’est pas Leicester Fainga’anuku en termes de puissance. Ni Matt Giteau dans la vista ou la qualité technique. Difficile donc d’imaginer voir l’international italien jouer les cadors en Top 14. En revanche, sa grinta et sa capacité à ne rien lâcher devraient plaire au public toulonnais.

Ils risquent de décevoir : G-H Colombe/ Taniela Tupou

Enfin, nous sommes plus réticent à l’égard des 2 piliers au physique de défenseur de NFL (plus de 140kg chacun). La rigueur et la philosophie que demande l’institution du Stade Toulousain est peut-être ce qu’il faudra à Colombe pour enfin faire valoir son plein potentiel, lui qui fut encore très décevant en Nouvelle-Zélande. Souvent à court de rythme et faiblard en mêlée, il va devoir bosser dur pour se mettre au niveau des Aldegheri et Merkler. Et ça pourrait prendre du temps…

Top 14. La jeunesse et le talent tricolore prennent les rênes : le XV type (probable) du Racing en 2025-2026

Enfin, Tupou va certes donner une image un peu plus terrifiante au pack du Racing 92 et apporter sa puissance de taureau ballon en main, mais l’Australien devra le faire avec régularité. Car ces dernières saisons, le Tongan Thor a pris du poids et a du mal à n’être autre chose qu’un impact player. Lui qui n’aime pas trop la besogne du poste, il va devoir s’y coller sérieusement pour réussir en Top 14, afin de ne pas être un flop aussi gros que ses mollets. Et alors que Demba Bamba veut son numéro 3 et ne se laissera pas faire…