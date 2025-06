ProD2, pied gauche à la Roberto Carlos… 5 choses à savoir sur Gabin Lorre, le nouvel appelé des Bleus

Léo Barré touché, le staff du XV de France A à fait appel à l’arrière de Béziers, Gabin Lorre, pour préparer le match face à l’Angleterre. Apprenez-en un peu plus sur ce grand talent de la ProD2.

Il a signé en Top 14

L’arrière de 23 ans évolue à l’AS Béziers depuis son passage en Espoirs, en 2019. Mais pour les saisons à venir et dans le but de franchir un cap, l’enfant de l’Hérault (et plus précisément du Salagou) va rejoindre le LOU. Une destination mûrement réfléchie pour Lorre, qui était aussi pisté par les clubs "voisins" de l’USAP et Castres.

Il a inscrit 30 essais sur les 2 dernières saisons

Il fut, sur ces dernières saisons, probablement le meilleur joueur de PRO D2. Dans un championnat rapidement devenu trop étroit pour lui, Gabin Lorre a régalé par ses gestes de folies, son sens de la relance, mais aussi sa capacité à scorer. Bilan ? 30 essais sur les deux dernières saisons, dont 16 en 2024/2025.

3ème charnière du XV de France... Courtisé en Top 14, pourquoi le remuant Gabin Lorre s’est-il engagé au LOU ?

Au total, le Biterrois quittera la 2ᵉ division avec 39 réalisations en 70 titularisations, et le petit regret de ne pas avoir pu arrondir ses stats lors de son dernier match, face à Brive, où il s’était fait refuser 2 essais.

Il a un pied gauche de folie

Quand on compare sa patte gauche à celle de Roberto Carlos, cela le fait plutôt sourire. Modeste, lui préfère qu’il a "toujours eu un bon pied sans le travailler", jusqu’à en faire une arme qui peut être fatale en le bossant, à son arrivée à Béziers. Long, pur et précis, son coup de botte était parmi les plus impressionnants de PRO D2, lui qui a parfois claqué des drops de près de 60 mètres, sans donner l’impression de forcer.

VIDEO. RUGBY. Le Drop Monumental de Gabin Lorre en Pro D2 vu et revu sur les réseaux !

Pour continuer d’évoluer et de bosser ses points forts car "ce sont eux qui vous font jouer", le gentil Gabin s’est même essayé plus régulièrement au but. Avec réussite, puisque le futur lyonnais a tourné autour des 80 % de réussite sur la petite quarantaine de coup de pieds qu’il a effectué.

Il avait été recalé du centre de formation de Montpellier

Chez les jeunes, Gabin Lorre n’a toujours fait l’unanimité comme il l’a fait depuis son arrivée à Béziers à la sortie des juniors. Né en toute fin d’année (le 22 décembre), il accusa un petit retard physique à l’adolescence, alors que ses coéquipiers avaient déjà commencé à grandir. Montpellier, dont la politique chez les jeunes épouse celle du manager sud-africain - Jake White - de l’équipe première, lui indique donc le chemin de la sortie en cadets.

RUGBY. Pourquoi le titan Posolo Tuilagi n’est-il pas convoqué avec le XV de France ?

"Mon rêve d’être rugbyman professionnel en a pris un coup, mais j’ai aussi vite retrouvé goût au rugby en allant rejouer avec mes potes d’enfance de Pézenas", nous expliquait-il récemment. Au Stade Piscénois, Lorre pousse enfin, prend la confiance qui va avec et éclate à la face de tout le monde comme un talent exceptionnel. "Tu n’as rien à faire là", lui soufflent souvent les proches du club.

Un appel en Bleu 3 ans et demi après son premier match pro

Ainsi, après deux années exceptionnelles en juniors, Béziers l’appelle pour intégrer son groupe Espoirs. Il en deviendra ensuite son plus grand talent, puis sa plus belle réussite récente, avec cette signature en Top 14, 3 ans et demi après son premier match pro. Et désormais, ce premier appel en équipe de France…