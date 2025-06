3ème charnière du XV de France... Courtisé en Top 14, pourquoi le remuant Gabin Lorre s’est-il engagé au LOU ?

S’engager à Lyon est un choix mûrement réfléchi de la part de l’arrière de 23 ans Gabin Lorre, qui veut aussi côtoyer de grands joueurs.

Pendant 3 saisons, Gabin Lorre a prouvé qu’il était probablement le plus grand talent de la Pro D2. Il aurait d’ailleurs pu partir plus tôt de l’AS Béziers - pour qui il a inscrit 39 essais et 4 drops - mais avait fait le choix de prolonger son contrat dans l’Hérault l’an dernier afin de se laisser le temps de confirmer et que son club soit en aussi récompensé de sa formation.

Bilan ? 16 essais de plus au compteur, une petite centaine de points au pied, des gestes de folie à la pelle et une saison entière à tirer l’ASBH vers le haut.

Alors, très tôt dans cet exercice 2024/2025, l’arrière de 23 ans avait fait le choix de choisir sa future destination et de l’annoncer au groupe biterrois pour se libérer d’un poids.

Pourquoi le LOU, qui voyait en lui le replaçant idéal à Davit Niniashvili ? "Au final c’est le projet sportif, le fait de pouvoir jouer avec des gros joueurs que ce soit en 9 comme en 10, et on sait que quand on est à l’arrière, on est souvent dépendant de ces joueurs-là", nous expliquait vendredi dernier le principal intéressé dans un entretien diffusé sur le compte les "cachotteries de Fondacci."

Alors quand on a une charnière potentielle Couilloud/Berdeu, qui est là 3ème charnière de l’équipe de France, c’est sûr que ça peut être une grosse plus-value pour moi. Et puis c’est un club qui est très sain, qui a récupéré des infrastructures de foot, et qu’on sait stable financièrement puisqu’il y a une grosse boîte comme GL Events derrière.

Certes. Mais à 1h de chez lui, on sait que des clubs comme l’USAP ou Castres étaient très intéressés par son profil. Oui, mais le prodige du Salagou voulait aussi profiter de cette opportunité pour sortir de sa zone de confort.

"Et puis le Top 14 reste une étape, un championnat très particulier, alors je me suis dit que quitte à le rejoindre et me mettre en danger, autant le faire un petit peu loin de chez moi, même si je ne suis géographiquement qu’à 3 heures de chez mes parents. Si tout se passe bien, c’est aussi un club qui a tout pour aller très haut. J’espère jouer le plus possible et montré que j’ai fait le bon choix, que ce n’est pas un hasard si je vais prochainement évoluer en Top 14."

S’il parvient à garder sa confiance inébranlable en Top 14 dès sa première saison, on ne serait pas non plus surpris qu’il toque à la porte des radars de l’équipe de France, très rapidement…