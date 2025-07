XV DE FRANCE. Comme Dusautoir en 2007, le ''White Destroyer'' Alex Fischer s’est fait un nom au pays des All Blacks

Pour sa 1ère cape à 27 ans, le 3ème ligne Alexandre Fischer a réalisé un match colossal. Châtiant en défense, pénible dans les rucks et présent ballon en main, il est (l’un des) l’homme du match.

Ce samedi matin, vu de France, on aurait pu penser de lui qu’il était bucheron. On ne cause pas ici du Canadien d’origine Tyler Duguid, mais bel et bien d’Alexandre Fischer, tant le 3ème ligne clermontois a coupé du bois sous le toit du Forsyth Barr Stadium de Dunedin.

De la première à dernière minute (alors que Canal Plus annonçait que son remplacement était pourtant prévu à la 48ème minute !), le protégé de Christophe Urios n’a cessé de donner son corps à la science et de placer ses 107kg musculeux en travers de la route des All Blacks.

D’emblée, c’est lui qui colle un bon tampon au virevoltant Damian McKenzie sur un joli pressing (4ème minute). Au four et au moulin autour et dans les rucks pour tenter de ralentir les sorties de balle néo-zélandaises, il fut aussi très fort sur les points de rencontre au milieu du terrain.

Alexandre, c’est un sauvageon qu’il faut apprivoiser - Christophe Urios

À l’image de son rude impact sur Lio-Willie en première période, où de son sacrifice face à l’explosif Du Plessis Kirifi en seconde. Constamment détaché dans la ligne sur les touches adverses pour aller stopper durement les gros porteurs adverses, il a parfaitement rempli sa mission.



Dans les pas de Dusautoir ?

Pêle-mêle, on pourrait aussi citer ses énormes cartouches sur Will Jordan (55ème), puis sur Billy Proctor quelques minutes plus tard. C’est aussi lui qui gratte un ballon ultra-important au sol à la 69ème minute à 10 mètres de sa ligne, alors que les All Blacks venaient de traverser le camp tricolore.

"Fisch”, il n’est pas très délicat et cela se voit sur les contacts. (…) Quand il est sur le terrain, tu sais que ça va découper et que ça va contester", Baptiste Jauneau pour La Montagne, il y a quelques semaines.

Présent aussi sur les ballons lents dans le petit périmètre pour aller défier le premier rideau néo-zélandais, il a abattu un travail monstre dans l’ensemble. Une première plus que réussie pour ce combattant (qui a terminé le match ensanglanté) révélé en Top 14 dès 2018, qui aurait dû faire ses débuts lors de la tournée en Australie en 2021. Avant qu’un problème de passeport ne l’empêche d’embarquer.

Bref, pour ce premier test-match de la tournée en Nouvelle-Zélande, le "nobody" Alexandre Fischer s’est fait un nom, au pays des All Blacks. Comme un certain Thierry Dusautoir l’avait fait en 2007, après avoir asséné 38 plaquages et marqué un essai face aux hommes en noir…