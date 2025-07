RUGBY. Le XV de France régale et frôle l’exploit chez des All Blacks sous le choc

À Dunedin, le XV de France frôle l’exploit en embêtant très sérieusement les All Blacks (31-27), qui ne s’attendaient pas à une telle adversité sur 80 minutes.

Ce samedi 5 juillet, au Forsyth Barr Stadium de Dunedin, les Bleus ont fait taire de nombreuses critiques. Pour ce premier match de la tournée en Nouvelle-Zélande, le XV de France de Fabien Galthié s’est incliné de peu (31-27) face aux locaux, après une rencontre particulièrement disputée. Désormais, les Néo-Zélandais sont prévenus.

‘‘Pas de complexe d'infériorité’’, le XV de France vers un exploit chez les All Blacks ?

Des All Blacks à réaction

Dès l’entame, les coéquipiers de Nolann le Garrec ont su rentrer dans le match. Rapidement, les Bleus ont ouvert le score avec une pénalité longue distance de l’ouvreur bayonnais Joris Segonds. Ensuite, le pack français a pris le rythme, notamment dans les efforts défensifs, afin de contenir les locaux. La paire de flankers, composée d’Alexandre Fischer et Killian Tixeront, abat un travail titanesque.

Dès la 17ᵉ minute de jeu, Mickaël Guillard inscrivait le premier essai du match. Le Lyonnais s’est illustré après une belle action de ses trois-quarts. Sur une séquence partie d’au-delà de la ligne médiane, les Palois Théo Attissogbe et Émilien Gailleton ont joué dans la défense néo-zélandaise pour gagner une cinquantaine de mètres. Ensuite, la deuxième partie du premier acte se montre plus compliquée à gérer pour le XV de France.

VIDÉO. Guillard l’incontournable, le XV de France surprend les All Blacks !

Emballés en début de rencontre, les Tricolores ont encaissé trois essais en environ vingt minutes de jeu. De fait, Will Jordan (20ᵉ), puis Tupou Vaa'i (26ᵉ) et enfin le centre Jordie Barrett (40ᵉ +1) sont allés en Terre promise. Punis par quelques erreurs défensives et l’intensité offensive des All Blacks, la France restait malgré tout dans le match à la mi-temps (21-13).

Un XV de France séduisant

Dès le retour des vestiaires, les mots de Fabien Galthié et leur staff ont eu leur effet. Les Bleus ne comptaient plus seulement défendre et Gabin Villière s’envolait dans l’en-but adverse (43ᵉ). Pour son retour avec le coq sur le cœur, le Toulonnais a été l’auteur d’un match remarquable malgré quelques défauts et un surplus d’engagement parfois dommageable, comme sur son carton jaune reçu à la 56ᵉ minute de jeu.

Comme les Bleus Villière et Spring, ces anciens amateurs qui ont débuté en Fédérale 1 avant d’accéder au Top 14

En deuxième période, Will Jordan continuait de soigner ses statistiques, avec un nouvel essai (47ᵉ). Par ailleurs, les locaux faisaient preuve de nombreuses imprécisions et fautes de mains à Dunedin. Preuve en est, l'arbitre australien Nic Berry a annulé trois essais aux All Blacks, après appel à la vidéo, sur l’ensemble de la rencontre. Un ensemble de décision qui a fait pester le public dans les travées. Cameron Woki, lui, vient remettre les Bleus au contact, avec le troisième essai français (50ᵉ).

Alors que les All Blacks ne comptaient que sur la plus petite des marges, Beauden Barrett est venu offrir un peu plus de sécurité aux locaux. Malheureusement, le XV de France n’a pas eu l’ultime action nécessaire à un succès de prestige en Nouvelle-Zélande. Les Bleus de Fabien Galthié s’inclinent sur le score de 31 à 27. Un résultat qui devrait pousser certains à les respecter un peu plus dans les années à venir.

XV DE FRANCE. Segonds, Spring, Duguid : ces Bleus qui ont tout à gagner samedi face aux All Blacks