‘‘Pas de complexe d'infériorité’’, le XV de France vers un exploit chez les All Blacks ?

Alors que le XV de France n’a plus gagné contre les All Blacks en Nouvelle-Zélande depuis 2009, le groupe inexpérimenté de Fabien Galthié veut relever le défi.

Face au faible nombre de sélections que cumulent les joueurs du XV de France alignés au Forsyth Barr Stadium de Dunedin, Fabien Galthié joue des coudes. Ce samedi 5 juillet, à 9h05, les Bleus entament leur tournée face aux All Blacks. En Nouvelle-Zélande, les rares cadres sont d’un soutien indispensable.

XV DE FRANCE. Segonds, Spring, Duguid : ces Bleus qui ont tout à gagner samedi face aux All Blacks

Un vivier inépuisable ?

À titre d’exemple, le vétéran Gaël Fickou a naturellement pris la parole face aux médias locaux et latins, venus du Vieux continent. Fier de ses 94 sélections et de deux Tournois du Six Nations, le centre du Racing 92 est le joueur le plus expérimenté de ce XV de France. À 31 ans, il fait office de capitaine et s’attend à quelques surprises côté français.

Selon des propos rapportés par L’Équipe, l’ancien du Stade Toulousain n’observe “pas de complexe d'infériorité” chez ses jeunes coéquipiers. “Ils ont faim”, affirme Gaël Fickou en conférence de presse. À l’image de certains joueurs qui s’étaient révélés avec un XV de France en Australie, en 2021, de nouveaux talents pourraient faire surface.

Par ailleurs, certains éléments présents en Océanie sont issus de la stratégie estivale mise en avant par Fabien Galthié, depuis sa prise de poste en 2019. Par exemple, Mickaël Guillard, aligné en troisième ligne centre ce samedi, a été l’une des grandes révélations observées en Argentine, l’été dernier, tout comme Théo Attissogbe. Plus ancien, le talonneur Gaëtan Barlot avait fait partie des révélations observées en Australie il y a quatre ans.

XV DE FRANCE. Discret (mais indispensable), comment Mickaël Guillard s'est imposé en Bleu ?

Le XV de France vient au duel

Toujours auprès des journalistes, Gaël Fickou affirme même que très peu de pression entoure ce XV de France remanié. “Au contraire, on ressentirait une pression ou une appréhension particulière si on était venus avec une équipe plus aguerrie. Si on était ici avec l'équipe qui les a battus les trois dernières fois, médiatiquement, ce serait différent. Là, on a énormément de novices”, argue le capitaine des Bleus.

Par ailleurs, le centre confie qu’il n’a même pas besoin de jouer le rôle de grand frère pour motiver les troupes, l’enjeu suffit à lui seul. “Ils sont prêts. Ils sont hyper pros, hyper concentrés, ils ont envie. À part les conseiller sur la stratégie, il n'y a rien à dire. J'essaie d'épauler les gars s'ils en ont besoin, mais je ne suis pas du genre à raconter la messe aux gars”, affirme-t-il, toujours selon L’Équipe.

Le XV de France cherche donc à s’attirer le Mojo et se soude en se disant qu’ils “n’ont rien à perdre et a tout à gagner”. Sur ces trois test-matchs, Fabien Galthié a quitté l’Hexagone avec un groupe très inexpérimenté. Seuls 9 des 42 joueurs appelés dans le groupe comptent au moins 10 sélections.

XV de France. Le ''vétéran'' Gaël Fickou prêt pour un ultime défi au bout du monde ?