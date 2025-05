XV de France. Le ''vétéran'' Gaël Fickou prêt pour un ultime défi au bout du monde ?

La tournée d’été 2025 devait être celle de la jeunesse. Pourtant, les lignes bougent en coulisses. Un certain Gaël Fickou, fort de 94 sélections, pourrait être de la partie.

On croyait l'affaire pliée étant donné les précédents. Initialement, Fabien Galthié avait choisi de ménager ses joueurs premium pour la tournée d'été 2025 face aux All Blacks. Mais selon les dernières indiscrétions, le sélectionneur tricolore pourrait revoir sa copie. D'autant que plusieurs joueurs, et non des moindres, ont plusieurs fois exprimé leur envie de jouer dans l'hémisphère sud.

Galthié change de braquet

Et parmi les tauliers en question, un nom circule avec insistance : celui de Gaël Fickou. À 31 ans, le centre du Racing 92, fort de 94 capes sous le maillot bleu, serait donc susceptible de prendre part à l'expédition kiwi, selon le Midi Olympique. Une décision loin d’être anodine tant le joueur est incontournable dans le dispositif bleu malgré la concurrence de jeunes talents comment Gailleton ou encore Depoortère.

XV de France. ''Ça doit être tellement spécial'', Grégory Alldritt veut jouer dans l’hémisphère sudCe retournement de situation s'inscrirait dans une volonté affichée par certains cadres du XV de France de prendre part à ce genre de défis. Romain Ntamack ou encore Grégory Alldritt l'ont clairement fait savoir : ils rêvent de défier les Blacks sur leurs terres. Mais contrairement à eux, et surtout au premier, Fickou est loin d'être assuré de jouer les phases finales du Top 14 avec le Racing 92. Il pourrait donc être immédiatement à disposition du staff.

Pourquoi ce revirement ?

Ce changement stratégique pourrait s’expliquer par le souci de préserver la dynamique positive du groupe France. Alors que le Mondial 2027 commence doucement à se dessiner, se priver totalement des patrons du vestiaire pour un tel affrontement ne serait finalement pas une si bonne idée. Et ce, même si Galthié fait de la gestion physique de ses hommes une priorité en vue de la prochaine Coupe du monde.

Par ailleurs, intégrer quelques leaders comme Fickou permettrait aussi d’encadrer des jeunes pousses en quête d’expérience, histoire de ne pas envoyer une équipe trop tendre au charbon face aux légendaires hommes en noir. Si développer la prochaine génération est primordial. Il ne serait en effet pas productif que l'expérience soit marquée par un souvenir négatif.

Personne n'a oublié le cas Félix Le Bourhis, aligné pour la première sous le maillot tricolore lors de la tournée des Bleus en Australie. Le joueur de l'UBB avait "raté [ses] cinquante-quatre minutes avec l'équipe de France" avec au bout un revers 50 à 23 face aux Wallabies. Une première "sélection hyper chanceuse" à 26 ans, pour reprendre ses propos via L'Equipe, qui ne lui avait "vraiment pas fait du bien."

Trois tests pour marquer l’histoire ?

Les Bleus joueront trois rencontres à Wellington, Hamilton et Dunedin, une tournée exigeante et symbolique. Avec un Fickou et d'autres cadres dans leurs rangs, les Bleus pourraient frapper un grand coup et confirmer leur statut de poids lourd sur la scène internationale.

Si remporter une tournée en Nouvelle-Zélande ne fait pas gagner la Coupe du monde. L'Irlande en sait quelque chose. Faire douter les All Blacks chez eux (voire les battre) dans un contexte qui sera proche de celui du Mondial 2027, sera très certainement riche d'enseignements. Un vécu commun si cher à Galthié qui pourrait servir à tout le groupe sur le sol australien.