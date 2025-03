XV de France. ''Ça doit être tellement spécial'', Grégory Alldritt veut jouer dans l’hémisphère sud

La saison du Stade Rochelais ne garantit pas une fin de Top 14 tardive. Alldritt pourrait donc être disponible pour les tests. Mais le staff tricolore veut-il vraiment envoyer ses cadres au bout du monde ?

Le Tournoi des 6 Nations à peine terminé et remportée, les regards sont déjà tournés vers les tests estivaux très attendus en Nouvelle-Zélande. Si on suit la logique et surtout la convention entre la LNR et la FFR, les cadres tricolores ne seront pas du voyage. Mais les déclarations récentes de certains éléments importants de l'effectif bleu poussent à l'interrogation.

'J’ai trouvé l’idée géniale', comment cette inspiration de Galthié a changé l'avenir du XV de FranceEt si plusieurs "premiums" s'invitaient au pays au long nuage blanc ? Grégory Alldritt, leader indiscutable du Stade Rochelais et élément essentiel du XV de France, n'est pas épargné par les questions à ce sujet. Il faut dire que la saison actuelle des Maritimes ne garantit pas leur qualification dans le Top 6. Une participation à la finale est loin d'être assurée, tout comme celle à une demie à Lyon.

Alldritt attiré par l’hémisphère sud, mais prudent

Malgré tout, le troisième ligne rochelais ne cache pas son enthousiasme à l’idée d'évoluer de l'autre côté du globe : « Jouer dans l’hémisphère sud est quelque chose que je veux absolument connaître dans ma vie : ça doit être tellement spécial. Mon objectif premier est d’y être en 2027, en Australie… Peut-être que ça arrivera avant… »

Mais il nuance rapidement via le Midi Olympique : « Déjà, ce n’est pas moi qui me sélectionne ou non en équipe de France. Depuis six ans, les décisions ont toujours été prises avec intelligence et après concertation. En l’occurrence, la discussion n’a pas encore eu lieu, c’est trop tôt. »

Revanche personnelle et gestion intelligente

Alldritt ne cache pas que la Coupe du Monde 2027 est déjà dans un coin de sa tête : « C’est mon grand but, d’être à cette Coupe du monde, d’autant que j’aimerais prendre une revanche personnelle. Ce qu’on a vécu en 2023, il n’y a qu’une seule façon de l’effacer : faire mieux en 2027. »

TOP 14. Interdiction de recrutement, retrait de points, l’affaire Jaminet rallume le feu sous le Salary Cap, Revol hausse le tonLe Rochelais reconnaît aussi l'importance de préserver les cadres en vue de cette échéance mondiale : « Gagner le Tournoi, c’est magnifique, mais ce n’est pas la même compétition et ça ne peut pas tout gommer. J’ai envie d’être en 2027. Si je venais à être sélectionné, je pense qu’on aura, tous ensemble, l’envie de prendre une revanche sur nous-mêmes. »

Galthié prêt à préserver ses « premiums »

Si la qualification du Stade Rochelais pour les phases finales reste incertaine, comme écrit précédemment, Alldritt pourrait théoriquement être disponible cet été. Toutefois, la stratégie de Fabien Galthié, dont la vision va bien plus loin que l'été 2025, pourrait être de préserver certains cadres en vue du Mondial australien.

À ce sujet, Alldritt affiche sa confiance envers le sélectionneur : « Après, si je suis sélectionné pour la Nouvelle-Zélande, je serai, comme toujours, ravi de représenter la France. Mais quand on s’engage à porter le maillot bleu, il faut être à 100 % et être prêt à mettre toute son énergie sur le terrain. Je fais confiance à Fabien pour retenir les joueurs à même de performer cet été. »

TOP 14. 10 'défaites', 0 certitude (ou presque) et un max de pression : Clermont et La Rochelle même combat ?Entre ambition personnelle et pragmatisme collectif, Grégory Alldritt pourrait donc bien voir sa première tournée chez les All Blacks repoussée. Un choix qui illustrerait parfaitement la gestion fine et réfléchie du staff du XV de France, déjà tourné vers son grand objectif : la Coupe du Monde 2027.