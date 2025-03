TOP 14. Interdiction de recrutement, retrait de points, l’affaire Jaminet rallume le feu sous le Salary Cap, Revol hausse le ton

Après une nouvelle affaire de dépassement du Salary Cap, Pierre-Yves Revol monte au créneau. Pour lui, il faut passer à la vitesse supérieure : transparence, retraits de points, interdictions de recrutement.

Le Salary Cap, souvent critiqué, rarement égalé, revient sur le devant de la scène rugbystique française alors que le Stade Toulousain a été épinglé. Le champion de France en titre va devoir régler plus d'un million d'euros dans l'affaire du transfert de Jaminet. Il pourrait aussi être question d'une sanction sportive.

RUGBY. Affaire Jaminet : sanction exemplaire ou scénario catastrophe, le Stade Toulousain risque-t-il de descendre en Pro D2 ?C'est d'ailleurs ce que souhaite Pierre-Yves Revol, initiateur du dispositif. Selon le Midi Olympique, il vient en effet d’adresser une lettre ouverte au nouveau président de la LNR, Yann Roubert, pour demander des mesures bien plus fermes en cas de transgressions.

Des amendes insuffisantes, place aux retraits de points ?

Revol ne tourne pas autour du pot : « Je souhaite attirer votre attention sur la nécessité de faire évoluer la réglementation relative au Salary Cap. Maintenant que le dispositif est reconnu et solide sur le plan juridique, nous ne pouvons plus nous contenter de régler les infractions dans le cadre de procédures de conciliation qui restent opaques pour le grand public et ne sont pas transparentes à l’égard de tous les clubs. » Le président du CO réclame ainsi une transparence accrue sur les décisions prises par la commission, notamment en rendant publiques les motivations des jugements.

Dans son courrier, Revol va encore plus loin : « Les amendes financières ne dissuadent pas certains clubs d’enfreindre le règlement. Il faut donc aller plus loin avec des sanctions relatives à l’interdiction de recrutement et au retrait de points. »

TOP 14. Transfert Jaminet. Qui est responsable ? ''Des déclarations factuellement inexactes'' selon le Stade ToulousainUne proposition forte, qui viserait à dissuader définitivement certains clubs tentés de contourner le règlement, notamment après la récente affaire du transfert polémique de Melvyn Jaminet au Stade Toulousain.

Pour une réglementation limpide et sans « zones grises »

Revol en appelle aussi à une clarification des règles : « Nous devons apporter une réponse forte. Et pour cela, il nous faut renforcer notre arsenal de sanctions comme je l’ai décrit ci-dessus, parfaire notre réglementation en essayant de supprimer quelques zones grises sur le périmètre du Salary Cap qui interpellent certains clubs. »

La balle est donc dans le camp de Yann Roubert et de la LNR, face à une demande claire d’un dispositif plus transparent et plus rigoureux. À l’heure où le Top 14 se veut toujours plus équitable, la démarche de Revol pourrait bien provoquer un vrai tournant dans la gestion du Salary Cap.