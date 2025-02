TOP 14. Transfert Jaminet. Qui est responsable ? ''Des déclarations factuellement inexactes'' selon le Stade Toulousain

Après une suspension déjà médiatisée, Melvyn Jaminet doit gérer une nouvelle polémique. Son transfert à Toulouse intrigue, et le Stade Toulousain tente d’apaiser les tensions.

Melvyn Jaminet se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs. Et ce n’est toujours pas pour ses performances sur le terrain. Après une longue suspension pour des propos racistes lors de la tournée estivale du XV de France, l’arrière international fait les choux gras de la presse.

RUGBY. Melvyn Jaminet, 450 000 euros et un dossier explosif au cœur du rugby françaisEn cause, les conditions de son transfert de l’USA Perpignan au Stade Toulousain en 2022, 'que le joueur aurait payé de sa propre poche'. Une situation inhabituelle qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours.

Le Stade Toulousain monte au créneau

Face aux informations relayées par plusieurs médias, dont L’Équipe, le Stade Toulousain a décidé de sortir du silence. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, le club a tenu à rétablir certaines vérités tout en dénonçant des « déclarations factuellement inexactes » autour de ce dossier. « Les conditions dans lesquelles ce transfert s’est opéré font l’objet d’échanges formalisés entre le Stade Toulousain et la Ligue Nationale de Rugby », précise le club, affirmant qu’il respectera les procédures en vigueur.

Une affaire loin d’être terminée

Si le club rouge et noir affirme ne pas considérer que sa responsabilité puisse être engagée, il appelle néanmoins à faire toute la lumière sur cette situation qui met en difficulté l’un de ses joueurs. « La situation dans laquelle se trouve aujourd’hui Melvyn Jaminet […] exige que les responsabilités soient rapidement identifiées parmi les différentes parties prenantes », insiste le communiqué. Une manière de montrer son soutien à l’arrière international tout en pointant du doigt d’éventuelles failles administratives ou contractuelles.

Au-delà du volet juridique, cette affaire vient perturber un peu plus la carrière de Jaminet, qui peine à retrouver une dynamique sereine depuis son arrivée à Toulon. L'ancien Perpignanais vit des mois mouvementés. Le Stade Toulousain rappelle son engagement, réaffirmant que Jaminet reste « au centre des préoccupations » du club. Et ce, même s'il n'en fait plus partie. Fidèle à ses valeurs de formation et d’accompagnement, le club espère sans doute clore cette affaire rapidement pour permettre au joueur de se concentrer uniquement sur le rugby.

Une affaire qui interroge le système des transferts

Cette polémique soulève aussi des questions plus larges sur les pratiques entourant les transferts en Top 14. Comment un joueur peut-il en arriver à financer lui-même son propre transfert ?

La Ligue Nationale de Rugby devra clarifier ces zones d’ombre pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l’avenir. Le dossier Jaminet est loin d’être refermé. Reste à voir si les réponses apportées par les instances satisferont la communauté rugby, qui suit cette affaire de près.