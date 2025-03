RUGBY. Affaire Jaminet : sanction exemplaire ou scénario catastrophe, le Stade Toulousain risque-t-il de descendre en Pro D2 ?

Après l’officialisation de l'amende de 1,3 million destiné au Stade Toulousain dans l’affaire Jaminet, une sanction sportive lourde pourrait être appliquée.

C’est une supposition complètement inattendue. Et si le Stade toulousain était relégué en Pro D2 la saison prochaine ou dans les années à venir ? En cause, le club de la Ville rose pourrait connaître une sanction sportive exemplaire, suite à l’Affaire Jaminet. Situation où le Stade Toulousain a volontairement tenté de contourner le Salary Cap.

Selon des informations révélées par L’Équipe, cette problématique existe et elle est prise au sérieux par les instances. En effet, en plus de l’amende de 1,3 million dont le Stade Toulousain doit s’acquitter, une sanction sportive pourrait être mise en place, car l'Autorité de régulation du rugby (A2R), ancienne DNACG, s’est emparée du dossier.

TOP 14. Joker Médical de Dupont, le temps presse pour le Stade Toulousain

L'exemple des Saracens inquiète

Un retrait de points ou une interdiction de participation aux phases finales sont également possibles, mais ces dernières ne pourraient être appliquées que pour la prochaine saison, selon le règlement. Entre autres, de multiples scénarios sont possibles allant de l’interdiction de recrutement à une relégation en Pro D2, à l’image de ce qu’ont pu connaître les Saracens en 2020.

Pour rappel, le club anglais était l’un des fleurons du rugby européen au moment de sa sanction. Ils avaient remporté la Champions Cup en 2016, 2017 et 2019 et avaient été couronnés en Premiership en 2011, 2015, 2016, 2018 et 2019. Pourtant, le club de la banlieue de Londres n’avait eu le droit à aucun traitement de faveur. Pas moins de 105 points lui avaient été retirés du classement, le condamnant à une relégation en deuxième division.

TOP 14. Une amende, un chèque XXL, le Stade Toulousain va devoir montrer patte blanche

Le Stade Toulousain en Pro D2, scénario catastrophe

Mais alors, le Stade Toulousain risque-t-il une sanction similaire dans les saisons à venir ? Personne ne le sait pour l’instant, mais ce scénario catastrophe est pris au sérieux du côté des Sept Deniers. Les dirigeants toulousains veulent rester vigilants et ils ont été avertis qu'une autre instruction allait s'ouvrir. De plus, un premier rendez-vous aurait été programmé avec l'Autorité de régulation du rugby. Pour éviter de faire figure d’exemple, le Stade Toulousain essaye de montrer patte blanche.

En parallèle de l’amende de 1,3 million d'euros envers la LNR, le club a décidé de “se doter d'un programme de conformité aux règles d'éthique et d'équité sportive qui lui sont applicables”, ont indiqué les Rouge et Noir dans un communiqué. Cependant, l’écurie de Haute-Garonne a déjà été sanctionné en décembre 2023, pour “manquement à l'obligation générale de transparence et de coopération” lors du transfert de Cheslin Kolbe à Toulon.

Dans le cas d’une rétrogradation en Pro D2, pire scénario envisageable sportivement, une telle sanction serait une première dans l’histoire du rugby professionnel français. Par le passé, la seule fois où une sanction de la DNACG avait indirectement amené une équipe en deuxième division, c'était avec un retrait de 5 points du CS Bourgoin-Jallieu en 2010-211. Pour rappel, le Stade Toulousain joue en première division depuis sa création, en 1907, et il est le seul club français avec l’ASM Clermont Auvergne à n’avoir jamais connu la relégation depuis leur arrivée dans l’élite.

TOP 14. Transfert Jaminet. Qui est responsable ? ''Des déclarations factuellement inexactes'' selon le Stade Toulousain