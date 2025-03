TOP 14. Joker Médical de Dupont, le temps presse pour le Stade Toulousain

Selon le règlement général du Top 14 2024-2025, le Stade Toulousain a moins d’une dizaine de jours devant lui pour trouver un joker médical à Antoine Dupont.

Ce sont des petites lignes que seuls les présidents et directeurs sportifs de clubs lisent en temps normal. Le mardi 1er avril prochain, les clubs de Top 14 ne pourront plus songer à engager un joker médical. D’ici environ 10 jours, le Stade Toulousain ne pourra donc plus remplacer Antoine Dupont, tout du moins numériquement.

Cette réalité est due aux statuts et règlements généraux de la saison de Top 14 2024-2025. Ainsi, selon l’article 37 de ces derniers, la “demande de recrutement d’un Joker Médical” auprès de la LNR doit se faire au plus tard au 31 mars 2025. Ensuite, le club possède jusqu’au 6 avril pour officialiser la signature d’un joueur.

De plus, le club est passé proche de ne même pas avoir cette option à disposition. Pour cause, les Jokers Médicaux peuvent uniquement remplacer des joueurs qui se sont blessés avant le 16 mars 2025. Blessé aux ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier, Antoine Dupont aurait pu ne pas être remplacé si sa blessure était arrivée une dizaine de jours plus tard.

La vie sans Dupont au Stade Toulousain

Ainsi, le Stade Toulousain doit sérieusement se décider sur sa volonté ou non d’embaucher un Joker Médical pour remplacer Antoine Dupont dans les prochains jours. Pour l’instant, la solution penche plutôt en faveur d’une confiance renforcée envers les remplaçants déjà en place du capitaine du XV de France, soit Paul Graou et Naoto Saito. Le jeune Simon Daroque (19 ans) pourrait aussi être amené à jouer plus souvent.

En conférence de presse, le staff toulousain s’est montré rassurant sur la profondeur dont il dispose au poste de demi de mêlée. “Le statut de Paul [Graou] est amené à évoluer, mais il n’est pas le seul dans ce cas-là. Naoto [Saito], les jeunes, mais aussi Ange Capuozzo qui peut jouer en numéro 9… Nous avons entièrement confiance en l’ensemble de nos joueurs à ce poste”, commentait l’entraîneur de la défense du Stade Toulousain Laurent Thuery.

Le casse-tête du Joker Médical

Si le Stade Toulousain hésite à faire appel à un Joker Médical, c’est grâce à la qualité de sa profondeur de banc. De plus, le recrutement d’un nouvel homme ne règlerait pas tous les soucis et ceci pour plusieurs raisons. Tout d’abord, Antoine Dupont devrait être absent jusqu’au mois de décembre 2025, hors le contrat d’un Joker Médical ne peut s’étaler sur des saisons différentes. Ainsi, l’arrivée d’un nouvel élément se ferait uniquement pour les trois prochains mois.

Ensuite, les candidats pertinents au remplacement d’Antoine Dupont ne sont pas nombreux. Pour cause, la totalité des championnats majeurs de rugby professionnel à travers le monde sont d’ores et déjà lancés, avec des effectifs complets. Décalés par rapport aux compétitions européennes, la Japan League One a démarré en décembre dernier et le Super Rugby Pacific se joue depuis la mi-février. Ainsi, difficile d’imaginer attirer Aaron Smith ou n’importe quels autres grands noms sans débourser une somme conséquente, en plus du salaire du joueur.

