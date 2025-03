Le regard plein de sagesse de Wilkinson sensei sur la blessure de Dupont : ''Une opportunité de croissance''

L'Anglais Jonny Wilkinson connaît les blessures mieux que personne. Et pour lui, celle d'Antoine Dupont ? Une épreuve… mais surtout une opportunité.

"Les blessures font partie du jeu"

Il sait de quoi il parle. Jonny Wilkinson, champion du monde 2003 avec l’Angleterre, a vu sa carrière rythmée par les blessures. Dos, genou, adducteurs, épaule... à une époque, on pensait même qu’il ne rejouerait plus. Pourtant, il est revenu, toujours plus fort, et a remporté des titres majeurs jusqu’à sa retraite. Alors, quand il prend la parole sur la blessure d’Antoine Dupont, on tend l’oreille.

Rebondir plus fort

Wilkinson n’occulte pas la douleur et la frustration : "Les blessures font partie du jeu. Elles sont difficiles à vivre, mais elles peuvent aussi être des opportunités de croissance." Un message fort, teinté de son expérience personnelle, lui qui a souvent touché le fond avant de remonter à la surface.

Un exemple à suivre ?

Le message de Wilkinson est simple mais puissant : "L’important, c’est de rester positif, de continuer à se battre et d’en tirer des leçons pour l’avenir." Une philosophie qu’il applique encore aujourd’hui dans sa vie post-rugby, tournée vers la quête d’équilibre et de paix intérieure.

On le sait, Antoine Dupont n’est pas du genre à se plaindre. Et s’il fallait un modèle pour transformer l’épreuve en force, difficile de trouver mieux que Wilkinson. Le Français sait qu’il reviendra. Peut-être même encore plus fort. Déjà touché en 2018 à ce même genou, il a pris son mal en patience pour devenir le meilleur joueur du monde.

