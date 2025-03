Des phases finales sans Antoine Dupont : le beau challenge qui attend le Stade Toulousain prochainement

Pour la première fois depuis 2019, année du premier titre de l’ère Ugo Mola, le Stade Toulousain devra disputer des phases finales sans Antoine Dupont. Aux Rouge et Noirs de s’adapter…

À l’aube de la reprise du Top 14 après une pause de deux semaines, il ne fait aucun doute que dans moins de trois mois maintenant, le Stade Toulousain sera au rendez-vous des phases finales. Et même probablement des demi-finales directement puisqu’à huit journées de la fin, le club haut-garonnais compte 8 points d’avance sur Toulon, 3ᵉ, avant même de pouvoir compter sur le retour de sa quinzaine d’internationaux réquisitionnés par le Tournoi des 6 Nations.

Une liste dont ne fait évidemment pas partie Antoine Dupont, victime d’une grave blessure au genou face à l’Irlande et qui va donc se faire opérer très prochainement, avant une absence de 7 à 8 mois. Au-delà du coup dur pour le capitaine du XV de France, c’est donc surtout une grosse interrogation qui se pose pour Toulouse.

Comment les Stadistes, encore impressionnants durant les doublons, aborderont-ils les matchs de phase finale sans leur joueur le plus influent ? Si nous n’en sommes pas encore là en Top 14, les affrontements couperets arrivent (déjà) dans une grosse quinzaine de jours en Champions Cup, où les mangeurs de cassoulet recevront les Sale Sharks en 8ᵉ de finale. Avant de se déplacer certainement en quart, en cas de victoire…

Un beau challenge pour les hommes d’Ugo Mola, qui n’ont jamais disputé le moindre de leurs 29 matchs de phase finale depuis 2019 sans le génie de Castelnau-Magnoac. Pour un pourcentage de victoires de près de 83 % avec lui, qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige.

À vrai dire, le seul match à élimination directe joué sans Toto sous la présidence de Didier Lacroix se solda par une défaite marquante face à Castres (11 à 23). C’était en barrage de Top 14 2018, alors que Dupont souffrait de sa première rupture des ligaments croisés…

Ainsi, Toulouse devra trouver de nouvelles ressources et faire confiance à la fois à sa philosophie de jeu, la force de son collectif et le relai de l’excellent Paul Graou à la mêlée pour remporter les matchs qui comptent dans les prochains mois. Certes, Dupont possède une aura unique, demeure le meilleur joueur du monde et à, au passage, inscrit 14 essais en phase finale avec Toulouse, mais le numéro 9 n’a jamais gagné les matchs seul, au milieu de ce groupe naturellement taillé pour triompher.

À l’expérience acquise par les Rouge et Noir ces 6 dernières années de leur permettre de chasser d’éventuels doutes qui n’auraient, à tout dire, rien de honteux, à l’approche d’un sprint final sans leur capitaine. Et de leur faire comprendre que le Toulouse actuel, lesté de 5 titres majeurs, n’a plus rien à voir avec celui de 2018. Déjà ô combien talentueux mais alors jeune et immature.