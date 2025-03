VIDÉO. Comme en 2018, Antoine Dupont peut-il revenir (encore) plus fort de sa blessure aux croisés ?

Gravement blessé au genou face à l’Irlande comme vous le savez, Antoine Dupont reviendra-t-il aussi fort qu’il ne l’avait fait en 2018 ?

C’est donc la question que tout le monde se pose depuis le verdict : fauché en plein vol au niveau des croisés par un geste très limite face à l’Irlande, Antoine Dupont reviendra-t-il aussi fort ?

Pour l’heure, évidemment, même le plus grand des voyants n’en saurait rien, puisque les facteurs inhérents à une telle réussite sont nombreux et n’ont surtout pas encore débuté : opération, rééducation, réathlétisation et le reste.

6 Nations. Dupont, Marx : 2 actions brutales (et non sanctionnées) signées Tadhg Beirne

Avec un petit bémol dû au fait que Toto ait déjà connu la même blessure au même genou en 2018. Si connaître le processus est un atout, il faut aussi que l’enveloppe de son genou soit saine pour envisager une récupération à 100 %. D’autant plus en connaissant son style de jeu, fait notamment d’appuis secs.

"Dupont est déjà revenu, il est en forme, il reviendra. Mais dans sa vie future, il ne faudra pas qu'il y en ait d'autres, prévient J-B Grisoli, ancien médecin du XV de France, du RCT ou de l’OM notamment, pour L’Équipe. La question, c'est comment est son genou dans l'ensemble ? (…) Mais Dupont est un bel athlète, propre sur lui. Il n'est pas à la fin de sa carrière à 28 ans, il est encore performant, donc il reviendra."

Un retour détonnant en 2018

Peut-il le faire encore plus fort que ce qu’il n’était déjà, après 8 à 9 mois de récupération et avec un genou "neuf" ? Vu son niveau de performances ces derniers mois, revenir dans les standards qui sont les siens depuis plusieurs années maintenant serait déjà un petit exploit en soi. Et le processus sera long, en théorie.

On dit en théorie car en 2018, le demi de mêlée du Stade Toulousain avait mis 8 mois à retrouver les terrains. Jusque-là, rien d’anormal. Mais comme il cultive la différence, l’enfant de Castelnau était revenu très rapidement plus fort qu’avant sa blessure.

Pour preuve, 1 feuille en Espoirs et 3 bouts de match plus tard avec les pros, Toto fêtait sa première titularisation en Top 14 exactement 8 mois et 25 jours après son crochet fatal face à l’Irlande.

Le crochet sur lequel je me fais mal, c'est celui que je fais à peu près quinze fois par match. Celui qui me permet de sortir des situations compliquées. Donc je me dis, est-ce que je vais oser le refaire tout de suite ? - Intérieur Sport Canal Plus

Ce jour-là face à l’USAP, on n’aurait jamais cru voir un joueur tout juste sur le chemin du retour. Auteur d’un triplé (il dût ensuite attendre 6 ans pour en inscrire un autre !) sensationnel et d’accélérations foudroyantes, il avait écœuré les Catalans autant que montré de quel bois il était fait.

Jusqu’à être rappelé en équipe de France dans la foulée, pour la tournée de novembre. Avant d'exploser définitivement au niveau international, de rafler des titres en pagaille avec Toulouse et de devenir le meilleur joueur du monde, tout simplement. Puisse l’histoire être aussi belle pour lui en 2025…