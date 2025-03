6 Nations. Dupont, Marx : 2 actions brutales (et non sanctionnées) signées Tadhg Beirne

Tadhg Beirne est dans l'œil du cyclone depuis son déblayage brutal sur Antoine Dupont, qui a coûté une rupture des ligaments croisés au capitaine du XV de France. Ce qui choque ? L’absence totale de sanction, malgré une citation du staff tricolore qui n’a finalement pas été retenue.

Mais ce qui inquiète encore plus, c’est que ce n’est pas la première fois que le deuxième-ligne irlandais est impliqué dans une blessure aussi lourde. Il y a huit mois, lors d’un test entre l’Irlande et l’Afrique du Sud, Beirne avait déjà été au cœur d’une polémique similaire… cette fois avec Malcolm Marx en victime.

Flashback. Durban, Afrique du Sud, l’Irlande défie les Springboks. En plein match, Malcolm Marx se retrouve en position de grattage sur un ruck. Caelan Doris, le capitaine irlandais, tente alors de le déblayer, mais tombe sur sa jambe droite.

