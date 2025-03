XV DE FRANCE. Depoortère ou Fickou ? 6-2 ou 7-1 ? La composition probable des Bleus face à l'Écosse

À peine remis de leurs émotions en Irlande, le staff de l'équipe de France doit déjà se pencher sur la composition d'équipe qui affrontera le XV du Chardon au Stade de France samedi.

Les Bleus ne sont plus qu’à 80 minutes d’un sacre attendu depuis 2022, mais avant d’affronter l’Écosse samedi au Stade de France, Fabien Galthié et son staff doivent résoudre plusieurs énigmes. Entre la blessure d’Antoine Dupont, l’absence de Pierre-Louis Barassi et le dilemme du banc en 6-2 ou 7-1, les choix du sélectionneur seront très attendus. Voici les dernières informations du Midi Olympique concernant la composition probable.

Dupont out, un banc réorganisé ?

Le forfait d’Antoine Dupont, victime d’une rupture des ligaments croisés, oblige Maxime Lucu à prendre les commandes à la mêlée. Logique au vu de sa performance à Dublin. Derrière lui, Nolann Le Garrec sera numéro 2 alors que Baptiste Serin, appelé pour étoffer le groupe, semble destiné à regarder ce dernier match depuis les tribunes, sauf surprise.

Mais le plus gros impact du départ de Dupont concerne la stratégie de banc. Le Toulousain, capable de dépanner à l’ouverture et même au centre, offrait une flexibilité précieuse qui permettait aux Bleus d’aligner sept avants et un seul trois-quart sur le banc. Avec son absence, le 6-2 semble être la solution privilégiée, ce qui priverait Hugo Auradou de la feuille de match.

Depoortere ou Fickou ?

Autre interrogation : qui pour accompagner Yoram Moefana au centre ? L’absence de Pierre-Louis Barassi, commotionné en Irlande, ouvre une porte à Nicolas Depoortère. Déjà réserviste à Dublin, le jeune Bordelais tient la corde pour enchaîner aux côtés de son coéquipier Moefana, de Bielle-Biarrey et de Penaud, formant ainsi une ligne de trois-quarts à forte consonance girondine.

Seule alternative : Gaël Fickou. Tout juste revenu de blessure, le Racingman a l’expérience des grands rendez-vous et pourrait apporter son leadership dans un match qui s’annonce tendu. Mais a-t-il les jambes pour tenir 80 minutes ?

Dernier défi avant la consécration

Les Bleus ont tout en main pour soulever le trophée, mais attention : l’Écosse n’a rien à perdre et jouera crânement sa chance. Un bonus offensif assurerait le titre sans avoir à sortir la calculatrice, mais une victoire simple devrait suffire dans 99% des cas.

L’enjeu est clair : assurer une sortie en apothéose après la démonstration à Dublin et confirmer que cette génération a appris à gagner. Rendez-vous samedi, 21h, pour un potentiel titre !