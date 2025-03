Le débat fait rage après la blessure d’Antoine Dupont, victime d’un déblayage rugueux de Tadhg Beirne et Andrew Porter lors du choc contre l’Irlande. Si le staff français a rapidement condamné l’action, aucune sanction n’a été prise contre les joueurs irlandais, ce qui fait bondir David Campese.

L’ancien arrière des Wallabies (101 sélections) n’a pas mâché ses mots, accusant les Irlandais d’être habitués aux nettoyages dangereux dans les rucks.

Clear targetting of the standing leg of Dupont pic.twitter.com/VE3HMJ9saf