XV de France. ''Je comprends, mais…'' L’arbitre commente l’action qui a blessé Dupont en Irlande

Durant le match entre le XV de France et l’Irlande, l’arbitre Angus Gardner a expliqué pourquoi il n’a sanctionné personne suite à la blessure d’Antoine Dupont.

C’est un déchirement au cœur d’une victoire XXL du XV de France en Irlande, ce samedi 8 mars. À Dublin, les Bleus ont triomphé (27-42) et s’offrent un statut de favori pour ce Tournoi des 6 Nations 2025. Cependant, la blessure d’Antoine Dupont est un véritable point noir dans l’équation tricolore.

L'action sur Dupont revisionnée

Pour cause, le demi de mêlée du XV de France s’est gravement blessé au genou. À la 28ᵉ minute de jeu, Antoine Dupont s’est effondré après un double déblayage irlandais réalisé par Andrew Porter et Tadhg Beirne.

À ce moment-là, l’arbitre de la rencontre n’a sifflé aucune pénalité contre les locaux. Quelques minutes après la sortie d'Antoine Dupont,pris en charge par les médecins du XV de France, Grégory Alldritt est allé vers Angus Gardner pour demander si l’action liée à son capitaine avait été revisionnée.

Ensuite, l’officiel australien se montre compréhensif envers le troisième ligne du Stade Rochelais et lui confie quelques mots : “Je comprends, mais Grégory, écoute… Nous sommes particulièrement sensibles à ce type de fautes. Tu dois nous faire confiance, nous avons visionné l’action à la vidéo. Malheureusement, au rugby, parfois les joueurs se blessent sans qu’il y ait faute.”

"Look, Gregory" 🗣️



Angus Gardner keeping the calm in an almighty storm!#GuinnessM6N pic.twitter.com/qBg2ruVZkA — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) March 8, 2025

Alldritt et le XV de France touché

Après la rencontre, Fabien Galthié n’a pas hésité à exprimer son mécontentement face à la presse. “De notre côté, les joueurs ne retournent pas sur le terrain. En face, ils y retournent”. Par ces mots, le sélectionneur français cible les blessures de Pierre-Louis Barassi, victime d’une commotion, et d’Antoine Dupont.

De plus, la tête pensante du XV de France a également annoncé que trois joueurs irlandais avaient été cités devant la commission de discipline indépendante du Tournoi des 6 Nations. Pour le déblayage sur Antoine Dupont, les avants Tadhg Beirne et Andrew Porter ont été nommés. Quant au plaquage haut sur Pierre-Louis Barassi, c’est l’ailier Calvin Nash qui est mis en cause.

Pour ce qui est de Grégory Alldritt, le joueur s’est montré particulièrement touché par la blessure d’Antoine Dupont. Le Rochelais a retenu son émotion en évoquant la manière dont la blessure de son ami d’enfance l’avait marqué. “Je suis rentré aux vestiaires et j’ai vu un de mes meilleurs potes comme ça… Ça prend aux tripes”, confia-t-il à la presse.

